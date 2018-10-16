Водитель на БМВ не справился с управлением, вошёл в занос и разбил автомобиль о столб

ДТП произошло сегодня, 16 октября 2018 года в городе Бресте на перекрёстке ул. Московской и проспекта Республики около 17.00.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59790.php

Читать полностью в источнике с фото:





По предварительной информации - водитель не справился с управлением мощного автомобиля БМВ, слишком сильно нажал на педаль газа (как обычно делают опытные дрифтеры) и допустил столкновение с осветительной опорой.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59790.php

Читать полностью в источнике с фото:





Никто не пострадал, автомобиль получил механические повреждения. Очевидцы уверяют, что молодой человек сильно расстроился.