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Водитель на БМВ не справился с управлением, вошёл в занос и разбил автомобиль о столб

17.10.2018 06:30 — Разное | Виртуальный Брест  
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ДТП произошло сегодня, 16 октября 2018 года в городе Бресте на перекрёстке ул. Московской и проспекта Республики около 17.00.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59790.php

Водитель на БМВ не справился с управлением, вошёл в занос и разбил автомобиль о столб

По предварительной информации - водитель не справился с управлением мощного автомобиля БМВ, слишком сильно нажал на педаль газа (как обычно делают опытные дрифтеры) и допустил столкновение с осветительной опорой.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59790.php

Водитель на БМВ не справился с управлением, вошёл в занос и разбил автомобиль о столб

Никто не пострадал, автомобиль получил механические повреждения. Очевидцы уверяют, что молодой человек сильно расстроился.

видео - Web-камера интернет-провайдера Элнет.

 
Теги: Брест
 
 
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ДТП произошло сегодня, 16 октября 2018 года в городе Бресте на перекрёстке ул. Московской и проспекта Республики около 17.00. По предварительной информации - водитель...
 
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