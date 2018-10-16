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Водитель на БМВ не справился с управлением, вошёл в занос и разбил автомобиль о столб
17.10.2018 06:30 — Разное | Виртуальный Брест
ДТП произошло сегодня, 16 октября 2018 года в городе Бресте на перекрёстке ул. Московской и проспекта Республики около 17.00.
По предварительной информации - водитель не справился с управлением мощного автомобиля БМВ, слишком сильно нажал на педаль газа (как обычно делают опытные дрифтеры) и допустил столкновение с осветительной опорой.
Никто не пострадал, автомобиль получил механические повреждения. Очевидцы уверяют, что молодой человек сильно расстроился.
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