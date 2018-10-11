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Барановичский легкоатлет занял 4-е место на юношеской Олимпиаде

17.10.2018 00:54 — Разное | Intex-Press Online (Барановичи)  
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Барановичский легкоатлет занял 4-е место на юношеской Олимпиаде

Егор Чуйко. Фото: БФЛА

Егор Чуйко – единственный представитель нашего города в сборной Беларуси, воспитанник СДЮШОР №2 (тренер – Николай Павловский), остановился в шаге от пьедестала на проходящих в аргентинском Буэнос-Айресе юношеских Олимпийских играх. 

Наш 16-летний земляк 13 и 16 октября выходил в сектор для тройного прыжка вместе с четырнадцатью соперниками. Все спортсмены совершили по четыре попытки в каждый из соревновательных дней. Для определения победителя и призеров лучшие результаты прыгунов суммировались.

Егор Чуйко дважды в четвертой (15,46 метра) и седьмой (15,96 метра) попытках улучшал свой персональный рекорд. Сумма результатов барановичского юноши — 31,42 метра (15,46 — 4-е место + 15,96 — 2-е место) позволила ему занять 4-е место, он лишь на 10 см отстал от бронзового призера Правина Читравела из Индии.

Олимпийским чемпионом в тройном прыжке среди юношей стал кубинец Хордан Алехандро Диаз Фортун — 34,18 метра, который становился первым в оба дня соревнований. Серебряную медаль завоевал Эммануэль Оритсемейива из Нигерии — 31,85.

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Егор Чуйко – единственный представитель нашего города в сборной Беларуси, воспитанник СДЮШОР №2 (тренер – Николай Павловский), остановился в шаге от пьедестала на...
 
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