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«Завозим столько, что в глазах темнеет»: Лукашенко поручил развивать импортозамещение
17.10.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси
Также белорусский лидер отметил, что предприятиям страны надо перенимать мировые технологии, закупать соответствующее оборудование и самим производить все необходимое.
«Ничего не надо выдумывать, надо ставить станки, технологическое оборудование и производить комплектующие. Мы открыли производство легковых автомобилей. Посмотрите, сколько там белорусского – мизер. А нам надо, чтобы мы производили все свое. Давайте будем делать там сиденья для автомобилей, пусть со временем, двигатели, трансмиссии», – подчеркнул Лукашенко, добавив, что импортозамещение –очень важный вопрос.
«Этого хватит на всю нашу жизнь и нашим детям для развития экономики. Мы еще по импорту столько завозим, что в глазах порой становится темно: от зубочисток до двигателей», – посетовал он.
Касаясь проблемы посредничества, президент обратил внимание, что оно часто становится основой для коррупционных схем.
«За что люди идут в следственный изолятор, а потом в тюрьму, и прежде всего чиновники? Все повязаны посредническими схемами», – отметил глава государства, добавив, что в стране есть посредники даже на местную продукцию.
«В Минске производим, и через посредника минские предприятия покупают… Это абсурд полный!» – возмутился он, добавив, что «за счет этого цена увеличивается на 30–50%, а иногда и больше».
Также президент отметил, что уже ставил задачу председателю Комитета госконтроля Леониду Анфимову заняться этой проблемой, однако ощутимых подвижек пока не заметно. В итоге белорусский лидер поручил премьер-министру взять на свой контроль и борьбу с посредничеством. Свои предложения Румас должен внести до конца года.
Внимание на встрече также было уделено программе социально-экономического развития страны, которую приняли в 2016 году. Лукашенко подчеркнул, что она непоколебима и должна быть выполнена.
Отдельно на встрече были рассмотрены предложения Совмина по повышению пенсий.
Президент также обратил внимание Румаса, который возглавляет Белорусскую федерацию футбола, на необходимость принятия дополнительных мер для развития данного вида спорта в стране.
Он привел в пример состоявшийся 15 октября матч между сборными Беларуси и Молдовы по хоккею. Их игра завершилась вничью.
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По словам президента, сейчас в страну завозят много импортной продукции: от двигателей до зубочисток, и это надо менять.
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