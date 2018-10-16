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«Завозим столько, что в глазах темнеет»: Лукашенко поручил развивать импортозамещение

17.10.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром страны Сергеем Румасом поручил ему взять на свой контроль вопросы развития импортозамещения, сообщает пресс-служба главы государства.

Также белорусский лидер отметил, что предприятиям страны надо перенимать мировые технологии, закупать соответствующее оборудование и самим производить все необходимое. 

«Ничего не надо выдумывать, надо ставить станки, технологическое оборудование и производить комплектующие. Мы открыли производство легковых автомобилей. Посмотрите, сколько там белорусского – мизер. А нам надо, чтобы мы производили все свое. Давайте будем делать там сиденья для автомобилей, пусть со временем, двигатели, трансмиссии», – подчеркнул Лукашенко, добавив, что импортозамещение –очень важный вопрос.

«Этого хватит на всю нашу жизнь и нашим детям для развития экономики. Мы еще по импорту столько завозим, что в глазах порой становится темно: от зубочисток до двигателей», – посетовал он. 

Касаясь проблемы посредничества, президент обратил внимание, что оно часто становится основой для коррупционных схем.

«За что люди идут в следственный изолятор, а потом в тюрьму, и прежде всего чиновники? Все повязаны посредническими схемами», – отметил глава государства, добавив, что в стране есть посредники даже на местную продукцию. 

«В Минске производим, и через посредника минские предприятия покупают… Это абсурд полный!» – возмутился он, добавив, что «за счет этого цена увеличивается на 30–50%, а иногда и больше».

Также президент отметил, что уже ставил задачу председателю Комитета госконтроля Леониду Анфимову заняться этой проблемой, однако ощутимых подвижек пока не заметно. В итоге белорусский лидер поручил премьер-министру взять на свой контроль и борьбу с посредничеством. Свои предложения Румас должен внести до конца года.

Внимание на встрече также было уделено программе социально-экономического развития страны, которую приняли в 2016 году. Лукашенко подчеркнул, что она непоколебима и должна быть выполнена. 

«В противном случае с чем мы придем к народу? В рамках этой программы, пожалуйста, любые мероприятия правительства. Я буду только приветствовать. Но надо помнить о том, что основную программу, наши обещания народу мы должны выполнить», – сказал глава государства.

Отдельно на встрече были рассмотрены предложения Совмина по повышению пенсий.

«Правительство посчитало, что в этом году мы реальные пенсии повысим где-то на 8–9%. Это будет неплохое повышение. Но в будущем году надо двигаться дальше. Мы планируем, что в нашей стране заработная плата уже перевалит через тысячу рублей за счет того, что мы поднимем заработную плату у низкооплачиваемых слоев населения. По этим вопросам решения приняты, они также на контроле. И правительство пусть в этом направлении двигается. Все люди должны понимать, что деньги должны быть заработаны. Никто нам их не сбросит», – заметил Лукашенко.

Президент также обратил внимание Румаса, который возглавляет Белорусскую федерацию футбола, на необходимость принятия дополнительных мер для развития данного вида спорта в стране. 

«Ибо этот хороший всплеск, который произошел, завтра угаснет, и вы будете на уровне динамовских хоккеистов играть», – сказал президент.

Он привел в пример состоявшийся 15 октября матч между сборными Беларуси и Молдовы по хоккею. Их игра завершилась вничью. 

«В футболе ты вчера порадовал страну так, что дальше некуда. Если мы не можем с Молдовой играть… Я не хочу принизить Молдову, молодцы ребята: вышли, зубы сжали и играли, как положено. А наши как всегда. Очень жаль», –резюмировал глава государства.



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Теги: Минск
 
 
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По словам президента, сейчас в страну завозят много импортной продукции: от двигателей до зубочисток, и это надо менять.
 
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