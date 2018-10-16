Беседа с учащимися СШ № 3 г. Волковыска





11 октября клирик Свято-Петро-Павловского собора иерей Александр Богдан провел беседу на тему «Вера христианина».

В ходе беседы священник объяснил, что означает для христианина верить в Бога, чем вера отличается от объективных знаний, что вера в Бога в православном понимании подразумевает не просто признание того, что Бог существует, а именно доверие Богу, любовь к Богу и стремление быть с Богом.









Для своего выступления отец Александр использовал мультимедийную презентацию:

Дарья Волосевич