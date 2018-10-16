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Беседа с учащимися СШ № 3 г. Волковыска

17.10.2018 — Разное | Новости Волковыска  
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Беседа с учащимися СШ № 3 г. Волковыска

11 октября клирик Свято-Петро-Павловского собора иерей Александр Богдан провел беседу на тему «Вера христианина».

В ходе беседы священник объяснил, что означает для христианина верить в Бога, чем вера отличается от объективных знаний, что вера в Бога в православном понимании подразумевает не просто признание того, что Бог существует, а именно доверие Богу, любовь к Богу и стремление быть с Богом.

Беседа с учащимися СШ № 3 г. Волковыска

Беседа с учащимися СШ № 3 г. Волковыска

Для своего выступления отец Александр использовал мультимедийную презентацию:

Дарья Волосевич

 
 
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11 октября клирик Свято-Петро-Павловского собора иерей Александр Богдан провел беседу на тему «Вера христианина». В ходе беседы...
 
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