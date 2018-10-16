В историческом центре откроется несколько новых кафе и магазин молдавских напитков

В исторических зданиях в Верхнем городе, которые реконструирует «Минская спадчина», откроются новые кафе. Подробности сообщаются на сайте предприятия.

Государственный оператор недвижимости в историческом центре «Минская спадчина» завершает реконструкцию нескольких объектов в Верхнем городе.

Например, в Музыкальном переулке, 1 и на Герцена, 2а в октябре сдадут в эксплуатацию помещение под кафе. Залы на 14 и 30 мест будут расположены на первом и в подвальном этажах.



Скриншот «Яндекс.Карты»



Изображение: spadchina.by

В баре нижнего уровня планируются вечерние музыкальные программы, а летом здесь будет работать внутренний дворик.

Также после реконструкции до конца года будет сдано помещение на Интернациональной, 27. Здесь откроется бар, а обеденные залы на 30 и 12 мест будут располагаться на первом и цокольном этажах. На сайте сообщается, что тут планируют проводить вечеринки «не менее четырех раз в неделю».



Скриншот «Яндекс.Карты»



Изображение: spadchina.by



Изображение: spadchina.by

Также в октябре на Интернациональной, 15 «Минская спадчина» сдаст в эксплуатацию подвальное помещение в жилом доме под специализированный магазин напитков «Молдавский погребок». Торговую точку здесь откроет Белорусско-молдавское СОАО «Кодру».



Магазин откроется в подвале в левой части дома. Скриншот «Яндекс.Карты»



Изображение: spadchina.by

Как пояснил директор КУП «Минская спадчина» Александр Кохан, права аренды всех помещений принадлежат частным компаниям, а сроки сдачи объектов остаются в силе. Срок же открытия заведений зависит от того, как быстро арендаторы выполнят все необходимые работы.

— Арендаторы были определены по итогам аукциона еще год назад. Разработана документация и выполнена реконструкция. Сейчас она завершается, объекты планируются к вводу, — сказал Кохан.