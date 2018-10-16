После жалоб клиентов очередное риелторское агентство потеряло лицензию

В Минюсте объяснили причины отзыва лицензии «Статус риэлт». В частности, агентство передавало право на осуществление деятельности другому физическому лицу. Были и другие нарушения. Люди жаловались, что после заключения договоров на оказание риелторских услуг им предоставляли недостоверные сведения о квартирах и домах, которые предлагались к сдаче внаем.

Имелись нарушения при рекламировании объектов недвижимости. Сотрудники агентства без спроса и заключения договоров копировали объявления физлиц и выставляли заново, но не писали наименование риелторской организации. Когда заинтересованные люди звонили по указанным номерам, оказывалось, что квартира сдается через посредника.