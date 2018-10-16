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После жалоб клиентов очередное риелторское агентство потеряло лицензию

17.10.2018 07:11 — Разное | Партизан  
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Столичное агентство недвижимости «Статус риэлт» лишили лицензии после жалоб обманутых клиентов. На сайте министерства юстиции сообщается, что действие лицензии риелторского агентства прекращается с 19 октября.

В Минюсте объяснили причины отзыва лицензии «Статус риэлт». В частности, агентство передавало право на осуществление деятельности другому физическому лицу. Были и другие нарушения. Люди жаловались, что после заключения договоров на оказание риелторских услуг им предоставляли недостоверные сведения о квартирах и домах, которые предлагались к сдаче внаем. 
 
Имелись нарушения при рекламировании объектов недвижимости. Сотрудники агентства без спроса и заключения договоров копировали объявления физлиц и выставляли заново, но не писали наименование риелторской организации. Когда заинтересованные люди звонили по указанным номерам, оказывалось, что квартира сдается через посредника.
 
 
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Столичное агентство недвижимости «Статус риэлт» лишили лицензии после жалоб обманутых клиентов. На сайте министерства юстиции сообщается, что действие лицензии...
 
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