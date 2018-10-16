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Создательницы «Маргаритки» получили 5 и 8 лет за мошенничество

17.10.2018 07:08 — Разное | Партизан  
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Создательницы групп в социальных сетях «Маргаритка Маргаритка», участникам которой предлагалось купить по предоплате товары по очень низким ценам, получили пять и восемь лет лишения свободы. Сегодня суд Центрального района Минска признал мать и дочь виновными в мошенничестве в особо крупном размере, в результате которого потерпевшие потеряли около 800 тысяч долларов.

На суде выяснилось, количество потерпевших от деятельности групп в социальных сетях «Маргаритка Маргаритка» составило около 1200 человек. Люди перечислили мошенницам в общей сложности около 800 тысяч долларов, но заказанные товары так и не получили. 
 
Как сообщал Телеграф, в начале 2015 года мать и дочь, жительницы Минска, создали в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» группы, где предлагали пользователям приобрести товары по цене ниже рыночной. Завлекали людей различными скидками и бонусами. Однако женщины не намеревались выполнять обязательства, и клиенты в большинстве случаев заказанное не получили. 
 
За мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц, женщины получили пять и восемь лет колонии общего режима. Также у них конфискуют все имущество.
 
Теги: Минск
 
 
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Создательницы групп в социальных сетях «Маргаритка Маргаритка», участникам которой предлагалось купить по предоплате товары по очень низким ценам, получили пять...
 
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