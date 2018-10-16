Создательницы «Маргаритки» получили 5 и 8 лет за мошенничество

На суде выяснилось, количество потерпевших от деятельности групп в социальных сетях «Маргаритка Маргаритка» составило около 1200 человек. Люди перечислили мошенницам в общей сложности около 800 тысяч долларов, но заказанные товары так и не получили.

Как сообщал Телеграф, в начале 2015 года мать и дочь, жительницы Минска, создали в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» группы, где предлагали пользователям приобрести товары по цене ниже рыночной. Завлекали людей различными скидками и бонусами. Однако женщины не намеревались выполнять обязательства, и клиенты в большинстве случаев заказанное не получили.

За мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц, женщины получили пять и восемь лет колонии общего режима. Также у них конфискуют все имущество.