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Создательницы «Маргаритки» получили 5 и 8 лет за мошенничество
Создательницы групп в социальных сетях «Маргаритка Маргаритка», участникам которой предлагалось купить по предоплате товары по очень низким ценам, получили пять и восемь лет лишения свободы. Сегодня суд Центрального района Минска признал мать и дочь виновными в мошенничестве в особо крупном размере, в результате которого потерпевшие потеряли около 800 тысяч долларов.
На суде выяснилось, количество потерпевших от деятельности групп в социальных сетях «Маргаритка Маргаритка» составило около 1200 человек. Люди перечислили мошенницам в общей сложности около 800 тысяч долларов, но заказанные товары так и не получили.
Как сообщал Телеграф, в начале 2015 года мать и дочь, жительницы Минска, создали в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» группы, где предлагали пользователям приобрести товары по цене ниже рыночной. Завлекали людей различными скидками и бонусами. Однако женщины не намеревались выполнять обязательства, и клиенты в большинстве случаев заказанное не получили.
За мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц, женщины получили пять и восемь лет колонии общего режима. Также у них конфискуют все имущество.
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Создательницы групп в социальных сетях «Маргаритка Маргаритка», участникам которой предлагалось купить по предоплате товары по очень низким ценам, получили пять...
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