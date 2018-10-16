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В магазин без карточки, но со смартфоном: какие банки предлагают платежи "без пластика"

17.10.2018 07:35 — Разное | Tut.by  
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Использование вместо банковской карты при оплате покупок смартфона или умных часов пока еще не массовое для Беларуси явление. Однако банки предлагают своим клиентам все больше возможностей для этого. FINANCE.TUT.BY выяснил, какие приложения предлагают банки для оплаты смартфоном и какие карты можно использовать для таких случаев.


Сегодня белорусам доступны два варианта оплаты «без пластика». По технологии HCE (Host Card Emulation) вы сможете расплатиться только телефоном, который поддерживает технологию NFC (Near Field Communication). Это должен быть смартфон на базе Android 4.4 и выше или Windows 10. Приложение для смартфона с подключением к нему карты создается банком, который выпустил карту. Рассчитываться с помощью такого приложения можно только в терминалах, поддерживающих бесконтактную технологию.

Вторая технология — Samsung Pay — поддерживает оплату как по бесконтактной технологии NFC, так и с использованием своей технологии Samsung MST (Magnetic Secure Transmission — магнитная безопасная передача). Это значит, что рассчитываться не только в устройствах оплаты по NFC, но и в терминалах, где принимаются карты по чипу и магнитной полосе. По сути — почти везде. Но установить приложение Samsung Pay можно только на смартфоны Samsung Galaxy и Samsung Gear S3 (часы).

При оплате телефоном вместо данных банковской карты используется специальный цифровой код, созданный случайным образом. Он уникален для каждой отдельной покупки, а личная информация остается в безопасности.

Название банка

Приложения для оплаты смартфоном/часами

Подходящие карты

Альфа-Банк

Можно установить Samsung Pay и HCE.

Если есть карта банка в Беларуси, можно открыть виртуальную карту ёcard Альфа-Банка России. И затем эту виртуальную карту привязать к телефону. Карту могут выпустить граждане РБ, достигшие 18 лет.

Банк Москва-Минск

Приложение Samsung Pay.

Все карты MasterCard.

Белагропромбанк

Приложение Samsung Pay.

Карты Mastercard или часы марки Samsung.

Беларусбанк

Мобильный платежный сервис «BELARUSBANK Pay». Доступен для телефонов, поддерживающих технологию Host Card Emulation с операционной системой Android версии 4.4 и выше. Если клиент не находит в PlayМаркет приложение Belarusbank Pay, то этот телефон не поддерживает функцию оплаты NFC.

Карты Mastercard и Maestro (кроме БЕЛКАРТ-Maestro)

Samsung Pay

Дебетовые карты Mastercard (по Maestro и БЕЛКАРТ-Maestro сервис не предоставляется).

Белгазпромбанк

Samsung Pay

Расчетные, зарплатные и кредитные карточки Mastercard и Visa (за исключением корпоративных карт).

МТБанк

Можно установить Samsung Pay и HCE.

Все карты Mastercard.

Приорбанк

Приложение Prior Pay. Оно основано на технологии HCE для бесконтактных платежей с использованием телефонов, поддерживающих технологию NFC (Near Field Communication).

Visa Classic, Visa Gold, Visa Platinum или Visa Infinite. Создать цифровую карточку в приложении можно как для платёжной карточки с бесконтактной возможностью совершения платежей, так и без неё.

БПС-Сбербанк

Samsung Pay

Все карты Mastercard.
 

Все карточки белорусских банков

Переводы с карты на карту онлайн

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня белорусам доступны два варианта оплаты "без пластика".
 
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