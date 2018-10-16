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В магазин без карточки, но со смартфоном: какие банки предлагают платежи "без пластика"
Использование вместо банковской карты при оплате покупок смартфона или умных часов пока еще не массовое для Беларуси явление. Однако банки предлагают своим клиентам все больше возможностей для этого. FINANCE.TUT.BY выяснил, какие приложения предлагают банки для оплаты смартфоном и какие карты можно использовать для таких случаев.
Сегодня белорусам доступны два варианта оплаты «без пластика». По технологии HCE (Host Card Emulation) вы сможете расплатиться только телефоном, который поддерживает технологию NFC (Near Field Communication). Это должен быть смартфон на базе Android 4.4 и выше или Windows 10. Приложение для смартфона с подключением к нему карты создается банком, который выпустил карту. Рассчитываться с помощью такого приложения можно только в терминалах, поддерживающих бесконтактную технологию.
Вторая технология — Samsung Pay — поддерживает оплату как по бесконтактной технологии NFC, так и с использованием своей технологии Samsung MST (Magnetic Secure Transmission — магнитная безопасная передача). Это значит, что рассчитываться не только в устройствах оплаты по NFC, но и в терминалах, где принимаются карты по чипу и магнитной полосе. По сути — почти везде. Но установить приложение Samsung Pay можно только на смартфоны Samsung Galaxy и Samsung Gear S3 (часы).
При оплате телефоном вместо данных банковской карты используется специальный цифровой код, созданный случайным образом. Он уникален для каждой отдельной покупки, а личная информация остается в безопасности.
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Сегодня белорусам доступны два варианта оплаты "без пластика".
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