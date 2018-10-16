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Бесчеловечное оружие: что такое белый фосфор и почему его до сих применяют?
14 октября Министерство иностранных дел Сирии в послании на имя генсека ООН
Чем опасен белый фосфор?
Белый фосфор — крайне токсичное вещество, которое обладает несколькими неприятными особенностями. Первая — при горении он размягчается, тянется и устойчиво прилипает к любым поверхностям.
Вторая — самовоспламеняется на воздухе и горит на поверхности одежды, кожи и в ране. К слову, в ране он будет гореть, пока его не извлекут или вещество не сгорит полностью. Случалось, что частицы вещества, засевшие глубоко под кожей воспламенялись прямо под скальпелем, как только получали доступ к кислороду. Температура его горения — 1200 градусов Цельсия.
Третье — белый фосфор хорошо всасывается в кровь, после чего поражает почки, печень, кровеносную систему. А летальная доза для человека составляет всего 0,05 — 0,15 грамм.
Опасно оказывать первую помощь
Неподготовленный человек не может оказать помощь пострадавшему от белого фосфора, скорее сам получит ожоги от этот токсичного вещества. Вдохнувший пары белого фосфора практически обречен — происходит поражение верхних дыхательных путей. В этом случае часто происходим сильный спазм, который приводит к смерти.
Применение снарядов с белым фосфором ведет к большим потерям среди мирного населения. После разрыва боеприпаса осколки глубоко проникают в тело и спасти человека зачастую невозможно.
Для пораженных белым фосфором характерен синдром «лицо-руки», когда человек пытается удалить с лица горящую смесь голыми руками. В итоге пострадавший получает тяжелые ожоги кистей, которые сопровождаются сильными болями.
В каких конфликтах применялся
Белый фосфор применяли повсеместно, начиная с Первой мировой войны, где изначально он входил в состав дымовых гранат. Например, фосфорные боеприпасы использовались во американцами во время войны во Вьетнаме и Корее, российскими войсками в Первой и Второй чеченских компаниях.
Британские солдаты широко использовали фосфорные гранаты во время Фолклендского конфликта, чтобы уничтожить аргентинские позиции, во время израильско-ливанского конфликта и других.
Нередки были и случаи, когда две противоборствующие стороны использовали белый фосфор, как, например это было в Афганистане. Боеприпасы с белым фосфором использовали США и Талибы.
Запрещен ли белый фосфор?
Не совсем. В 1977-м к Женевской конвенции о защите жертв войны 1949 года были приняты дополнительные протоколы, запрещающие применение боеприпасов с белым фосфором, если под удар попадут гражданские лица. США подписывать его отказались.
Так же в соответствии с Третьим протоколом к Конвенции ООН по конкретным видам оружия 1980 года, зажигательное оружие не должно использоваться против гражданских лиц, и, кроме того, нельзя применять его против военных объектов, которые находятся в зоне сосредоточения гражданского населения.
В остальных случаях применять такие бомбы и снаряды не возбраняется. К этому, например,
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Белый фосфор хорош всасывается в кровь, после чего поражает почки, печень, кровеносную систему.
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