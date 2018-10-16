Бесчеловечное оружие: что такое белый фосфор и почему его до сих применяют?

14 октября Министерство иностранных дел Сирии в послании на имя генсека ООН осудило применение самолетами ВВС международной коалиции во главе с США боеприпасов с белым фосфором и потребовало провести расследование. Белый фосфор — одно из самых бесчеловечных оружий на Земле. Чем он опасен и действительно ли запрещен, читайте на 42.TUT.BY.

Чем опасен белый фосфор?

Белый фосфор — крайне токсичное вещество, которое обладает несколькими неприятными особенностями. Первая — при горении он размягчается, тянется и устойчиво прилипает к любым поверхностям.



Взрыв фосфорной бомбы. Фото: zonwar.ru

Вторая — самовоспламеняется на воздухе и горит на поверхности одежды, кожи и в ране. К слову, в ране он будет гореть, пока его не извлекут или вещество не сгорит полностью. Случалось, что частицы вещества, засевшие глубоко под кожей воспламенялись прямо под скальпелем, как только получали доступ к кислороду. Температура его горения — 1200 градусов Цельсия.

Третье — белый фосфор хорошо всасывается в кровь, после чего поражает почки, печень, кровеносную систему. А летальная доза для человека составляет всего 0,05 — 0,15 грамм.

Опасно оказывать первую помощь

Неподготовленный человек не может оказать помощь пострадавшему от белого фосфора, скорее сам получит ожоги от этот токсичного вещества. Вдохнувший пары белого фосфора практически обречен — происходит поражение верхних дыхательных путей. В этом случае часто происходим сильный спазм, который приводит к смерти.



Американский штурмовик Дуглас A-1 «Скайрейдер» наносит удар фосфорными боеприпасами по позициям Вьетконга. Фото: wikipedia.org

Применение снарядов с белым фосфором ведет к большим потерям среди мирного населения. После разрыва боеприпаса осколки глубоко проникают в тело и спасти человека зачастую невозможно.

Для пораженных белым фосфором характерен синдром «лицо-руки», когда человек пытается удалить с лица горящую смесь голыми руками. В итоге пострадавший получает тяжелые ожоги кистей, которые сопровождаются сильными болями.

В каких конфликтах применялся

Белый фосфор применяли повсеместно, начиная с Первой мировой войны, где изначально он входил в состав дымовых гранат. Например, фосфорные боеприпасы использовались во американцами во время войны во Вьетнаме и Корее, российскими войсками в Первой и Второй чеченских компаниях.



81-мм фосфорная мина. Фото: wikipedia.org

Британские солдаты широко использовали фосфорные гранаты во время Фолклендского конфликта, чтобы уничтожить аргентинские позиции, во время израильско-ливанского конфликта и других.

Нередки были и случаи, когда две противоборствующие стороны использовали белый фосфор, как, например это было в Афганистане. Боеприпасы с белым фосфором использовали США и Талибы.

Запрещен ли белый фосфор?

Не совсем. В 1977-м к Женевской конвенции о защите жертв войны 1949 года были приняты дополнительные протоколы, запрещающие применение боеприпасов с белым фосфором, если под удар попадут гражданские лица. США подписывать его отказались.

Так же в соответствии с Третьим протоколом к Конвенции ООН по конкретным видам оружия 1980 года, зажигательное оружие не должно использоваться против гражданских лиц, и, кроме того, нельзя применять его против военных объектов, которые находятся в зоне сосредоточения гражданского населения.

В остальных случаях применять такие бомбы и снаряды не возбраняется. К этому, например, апеллировал Израиль, когда наносил удары по боевикам движения Хезболла во время конфликта в Ливане в 2006 году. По утверждению израильских военных, все цели находились на открытой местности.