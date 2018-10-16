"Беларусь напомнила мне Аргентину". Хавьер Дзанетти - о Минске, Месси и "Интере"

Хавьер Дзанетти родился в аргентинской семье каменщика и уборщицы. В детстве у родителей не всегда были деньги на бутсы для Хавьера, и однажды отец даже сшил ему обувь своими руками. В 21 год защитник дебютировал за национальную сборную, в 22 — впервые сыграл за миланский «Интер». С тех пор Дзанетти не расстается с эмблемой «нерадзурри» на груди: за итальянский клуб он отыграл 19 лет, в 2010-м выиграл с «черно-синими» Лигу чемпионов, а в 41 год завершил карьеру игрока и стал вице-президентом «Интера». На этой неделе аргентинец с идеальной репутацией и манерами дипломата прилетел в Минск на открытие первой в Беларуси футбольной школы миланского клуба — «Интер Академии ФШМ Минск».





SPORT.TUT.BY прогулялся с Хавьером по столице и узнал, как ему живется без футбольных тренировок по расписанию, почему Аргентина напоминает Беларусь, а Месси все-таки круче Роналду.

О Минске, Месси и белорусском футболе

Впервые я был в Минске 10 лет назад на товарищеской встрече Беларуси и Аргентины. Очень тяжелая игра — закончили со счетом 0:0. Белорусы тогда слишком хотели победить. Сегодня Минск заново потряс меня чистотой и красотой. А еще Беларусь немного напомнила Аргентину, как бы странно это ни звучало. Здесь точно так же, как и на моей родине, много зелени. Bella Belarus!





За последние годы белорусский футбол здорово вырос. Мне кажется, вас можно назвать футбольной страной. Одна команда участвует в квалификационном раунде Лиги чемпионов, сборная борется в Лиге наций. И сейчас я приехал в Минск от «Интер Академии», чтобы оказать поддержку белорусскому футболу. Планируем подготовить местных тренеров и поделиться с «ФШМ-Минск» методикой, по которой работает «Интер».

Когда смотрю на мальчишек, начинающих путь в спорте, вспоминаю детство. Я заиграл в футбол, как только в доме появился мяч. Это было практически 40 лет назад. Сегодня у детей гораздо больше возможностей — синтетическое покрытие, современные технологии, настоящая революция! Я же играл на обычной дворовой площадке и все равно верил в мечту. Оглядываясь назад, понимаю: все получилось — я сыграл 145 матчей за национальную сборную Аргентины!





Сейчас аргентинские подростки боготворят Месси. Они играют в футболках с его именем, хотят стать похожими на Лео. То, что он сотворил за последние годы, просто невероятно. Когда я был ребенком, мечтал стать таким, как Рикардо Бочини. В те годы он был знаменитой «десяткой» сборной Аргентины.

Мы с женой Паулой продолжаем развивать Fundacion P.U.P.I. — центр помощи детям из бедных семей Буэнос-Айреса. Количество вовлеченных ребят уже исчисляется тысячами. У нас занято 50 сотрудников. Каждый день они отвозят детей в школу, затем привозят в нашу ассоциации, где малыши занимаются спортом, творчеством и другими активностями. После полдника их развозят по домам. Мне хочется, чтобы дети в Аргентине имели достойное будущее. Я вырос в обыкновенной семье, но мы никогда не голодали, я учился в школе, был хорошистом. А у многих малышей в Буэнос-Айресе нет даже базовых возможностей, которые мне в детстве дали родители. Сейчас я могу и хочу им помогать.

О должности вице-президента, вкусной еде и 45-летии





В августе мне исполнилось 45. Чем Хавьер Дзанетти сегодня отличается от себя 40-летнего? Я закончил длинную карьеру футболиста и начал новую — управляющего. Еще предстоит многому научиться, но постараюсь не подвести «Интер» и быть полезным своему клубу.

Сложно описать мой распорядок дня после завершения карьеры. Там больше нет тренировок по расписанию. Все непредсказуемо. Например, еще вчера я был в Стамбуле, а сегодня уже в Минске. Две недели назад и вовсе летал в Китай. Когда я нахожусь в Италии, то каждый день работаю в офисе, занимаюсь продвижением клубных проектов. А еще смотрю футбол. Стараюсь не пропускать матчи «Интера». Эта команда — моя жизнь.





Я скучаю по тренировкам и атмосфере в раздевалке. Порой не хватает того шутливого общения. Но спорт, конечно, не забросил. Занимаюсь дома в тренажерном зале — поддерживаю себя в форме.

Как я смог доиграть на таком высоком уровне до 41 года? Секрета здесь нет — мне просто нравилось дело, которым я занимался. Выручали мотивация и удовольствие от процесса. Никакого вегетарианства или жестких ограничений в режиме.

Честно говоря, я люблю вкусно поесть. Особенно нравится итальянская кухня и хорошо приготовленное мясо. В Милане у меня два собственных ресторана — в одном подают только аргентинские блюда, в другом — аргентино-итальянский микст. Коронное кушанье — мясо на кости.

О популярности, отцовстве и фанатках

В Милане меня постоянно узнают на улице. Да, поход за покупками занимает больше времени, чем у обычного человека. Но я никогда не отказывал болельщикам в фото или общении. Всегда оставался тем, кем являюсь на самом деле — никаких маскировок перед выходом в люди. Фанаты это ценили, а я уважал и ценил их внимание.



Хавьер Дзанетти с вратарем сборной Беларуси Александром Гутором.

Самое безумное проявление фанатской любви, с которым я сталкивался? Одна блондинка пришла в мой ресторан в Милане и показала татуировку на всю спину с моим изображением. Конечно, был поражен!

У меня трое прекрасных детей — Соль, Игнасио и Томас. Стараюсь делиться с ними радостями, победами и всегда присутствовать в жизни семьи, несмотря на плотный график. В свой выходной с удовольствием отвожу детей в школу и сам же забираю домой. А еще делаю им подарки без повода — не только по случаю хорошего поведения.





Дети — большие фанаты «Интера». Младшему Томми всего шесть, но он, наверное, самый ярый болельщик «нерадзурри». Днями напролет гоняет мяч и мечтает стать футболистом.

О лучших партнерах, ошибках и дипломатии

Месси или Роналдо? Они оба великие. Но для себя я давно сделал выбор в пользу Лео.

Я играл со многими чемпионами. Сложно выделить одного, которого бы назвал лучшим партнером или самым интересным соперником. Давайте ограничимся пятеркой имен: Роберто Баджо, Роналдо (не Криштиану, а тот самый бразилец), Диего Милито, Вальтер Самуэль и Эстебан Камбьяссо.





Если бы мне дали шанс что-то изменить в карьере, я бы им не воспользовался. Ошибки помогли вырасти и стать лучше. Да, иногда приходилось чем-то жертвовать. Но футбол невозможен без жертв.

Я отвечаю как дипломат? Возможно. По жизни придерживаюсь простого правила: к людям надо относиться с уважением. Хотя мне не очень близки амплуа дипломата или посла. Вот вице-президент «Интера» — то, что надо!