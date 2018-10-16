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"Эта на обложку!" Как стать моделью в 60 лет

17.10.2018 08:00 — Разное | Tut.by  
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Лариса Михальцова живет в небольшом украинском селе Калиновка в Николаевской области. Больше 40 лет она играет на баяне и учит играть на этом инструменте детей в музыкальной школе. В 63 года у нее появилось новое хобби — модельный бизнес.

Впервые Ларису заметили, когда она играла на баяне в ресторане. Увидевшие ее выступление представители местного глянцевого журнала предложили принять участие в фотосессии. Первый опыт очень понравился баянистке, но новых предложений о съемках она не получала, пока один из ее снимков не попал к основателю модельного агентства для людей зрелого возраста Oldushka Игорю Гавару. С тех пор Лариса успела оказаться на обложке журнала для профессиональных парикмахеров «Долорес» и пройтись по подиуму во Франкфурте. Главная преграда для ее карьеры сейчас — жизнь в селе, вдали от потенциальных заказчиков. Покидать родную Калиновку женщина не хочет, но с нетерпением ждет каждого нового предложения.

 
 
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Лариса Михальцова живет в небольшом украинском селе Калиновка в Николаевской области. Больше 40 лет она играет на баяне и учит играть на этом инструменте детей в...
 
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