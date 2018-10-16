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На Городокщине прошла акция «Поздравим маму вместе»
17.10.2018 — Разное | Гарадоцкi веснiк
Родивших третьего ребенка в этом году мам коснулась приятная акция «Поздравим маму вместе!». К участию в ней 12 октября присоединились общественные объединения и учреждения Городокщины.
Поздравления, подарки и цветы принимали городокчанки Алеся Потапенко, Наталья Емельянова и Ольга Камышова (на снимке ее поздравляет председатель райорганизации Белорусского союза женщин Светлана Ордяко), семьи которых являют собой пример почитания традиций общества и устоев, переданных им в наследство старшими поколениями, в которых любят всех членов семьи и бережно к ним относятся.
Подробнее читайте в №79 от 16.10.2018 г. Электронную версию газеты можно приобрести на сайте
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Родивших третьего ребенка в этом году мам коснулась приятная акция «Поздравим маму вместе!». К участию в ней 12 октября присоединились общественные объединения и...
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