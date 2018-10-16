На Городокщине прошла акция «Поздравим маму вместе»

Родивших третьего ребенка в этом году мам коснулась приятная акция «Поздравим маму вместе!». К участию в ней 12 октября присоединились общественные объединения и учреждения Городокщины.

Поздравления, подарки и цветы принимали городокчанки Алеся Потапенко, Наталья Емельянова и Ольга Камышова (на снимке ее поздравляет председатель райорганизации Белорусского союза женщин Светлана Ордяко), семьи которых являют собой пример почитания традиций общества и устоев, переданных им в наследство старшими поколениями, в которых любят всех членов семьи и бережно к ним относятся.





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