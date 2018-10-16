КХЛ: Минское «Динамо» допустило седьмое подряд поражение

На единственную шайбу минчан в исполнении Дениса Осипова гости ответили голами Вадима Шипачева (35-я), Микса Индрашиса (55-я) и Андрея Алексеева (59-я).

- Обе команды хотели победить. В атаке соперники не создали много моментов, сделав упор на оборону. Наверное, это была не самая зрелищная встреча для зрителей. Командам очень нужны были очки. К сожалению, мы совершили ошибку на синей линии, и Шипачев использовал свой момент. Это большой мастер. Данный гол и предопределил результат, - прокомментировал исход встречи главный тренер минчан Горди ДУАЙЕР, его слова приводит официальный сайт клуба.