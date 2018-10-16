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КХЛ: Минское «Динамо» допустило седьмое подряд поражение

17.10.2018 08:15 — Разное | Аргументы и факты  
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КХЛ: Минское «Динамо» допустило седьмое подряд поражение
Официальный сайт ХК "Динамо Минск"

На единственную шайбу минчан в исполнении Дениса Осипова гости ответили голами Вадима Шипачева (35-я), Микса Индрашиса (55-я) и Андрея Алексеева (59-я).

- Обе команды хотели победить. В атаке соперники не создали много моментов, сделав упор на оборону. Наверное, это была не самая зрелищная встреча для зрителей. Командам очень нужны были очки. К сожалению, мы совершили ошибку на синей линии, и Шипачев использовал свой момент. Это большой мастер. Данный гол и предопределил результат, - прокомментировал исход встречи главный тренер минчан Горди ДУАЙЕР, его слова приводит официальный сайт клуба. 

«Зубры» проигрывают уже седьмой подряд матч. Следующая игра состоится 20 октября на выезде против «Сибири». 

КХЛ: Минское «Динамо» допустило седьмое подряд поражение
КХЛ: Минское «Динамо» проиграло шестой матч подряд
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Теги: Минск
 
 
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В домашнем матче в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «зубры» проиграли московскому «Динамо» со счетом 1:3.
 
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