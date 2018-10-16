Viber вводит новые функции безопасности в приложении

Сегодня пользователи одного из популярнейших мессенджеров начали получать уведомления с рекомендацией обновить приложение, где стоит указать возраст. Это сделано для того, чтобы обеспечить дополнительную защиту для юных пользователей.

– Viber гарантирует высочайший уровень безопасности при работе с приложением, а также позволяет контролировать данные, которыми согласны делиться пользователи. В мае 2018 года мы успешно внедрили дополнительные меры безопасности для европейских пользователей, а теперь предлагаем самую защищенную платформу для общения пользователям Viber по всему миру, – сообщается на официальном сайте компании.





Дополнительные инструменты для контроля личной информации появятся после обновления: Настройки > Конфиденциальность > Личные данные.





Еще одним из нововведений для белорусских пользователей станет контроль передачи данных, которые требуются для работы Viber. Как сообщают производители, это намного улучшит работу самого приложения.