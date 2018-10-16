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Viber вводит новые функции безопасности в приложении

17.10.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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Сегодня пользователи одного из популярнейших мессенджеров начали получать уведомления с рекомендацией обновить приложение, где стоит указать возраст. Это сделано для того, чтобы обеспечить дополнительную защиту для юных пользователей. 
 
– Viber гарантирует высочайший уровень безопасности при работе с приложением, а также позволяет контролировать данные, которыми согласны делиться пользователи. В мае 2018 года мы успешно внедрили дополнительные меры безопасности для европейских пользователей, а теперь предлагаем самую защищенную платформу для общения пользователям Viber по всему миру, – сообщается на официальном сайте компании. 
 
Viber вводит новые функции безопасности в приложении
 
Дополнительные инструменты для контроля личной информации появятся после обновления: Настройки > Конфиденциальность > Личные данные.
 
Viber вводит новые функции безопасности в приложении
 
Еще одним из нововведений для белорусских пользователей станет контроль передачи данных, которые требуются для работы Viber. Как сообщают производители, это намного улучшит работу самого приложения.  
 
 
 
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Сегодня пользователи одного из популярнейших мессенджеров начали получать уведомления с рекомендацией обновить приложение, где стоит указать возраст. Это...
 
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