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ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ... разбился градусник

17.10.2018 — Разное | Светлы шлях  
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В нем содержится около 2 грамм ртути. Этого количества достаточно, чтобы заразить комнату или даже всю квартиру. Своевременно принятые и грамотные меры могут позволить хозяевам квартиры самостоятельно справиться с опасностью, не прибегая к помощи спасателей.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ... разбился градусник

Сбор ртути проводят от периферии загрязненного участка к его центру.

Необходимо:

  • исключить распространение загрязнения по квартире и за ее пределы;
  • удалить из комнаты детей и людей, не принимающих участия в демеркуризации;
  • закрыть двери комнаты, открыть окно для интенсивного проветривания.

Раскатившеюся по столу или полу ртуть, ни в коем случае не пытайтесь вытереть тряпкой - это приведет лишь к размазыванию ртути и увеличению поверхности испарения.

Для сбора ртути приготовьте наполненную водой банку с плотной крышкой, обыкновенную кисточку, резиновую грушу, бумажный конвертик, лейкопластырь, мокрую газету, тряпку и раствор марганцовки.

При помощи кисточки надо собрать самые крупные шарики ртути в бумажный конвертик. Затем "втяните" в резиновую грушу более мелкие шарики, а самые мелкие капельки "наклейте" на лейкопластырь. Все собранную ртуть поместите в банку и плотно закройте ее. Очищенную поверхность протрите мокрой газетой, а затем обработайте раствором марганцовки и как следует проветрите помещение.

Банку с ртутью необходимо сдать в пункт сбора и временного хранения ртутьсодержащих отходов.

Дарья ЖУРАВЛЁВА, инспектор ГПиВО Сморгонского РОЧС

ВНИМАНИЕ! Месячник по приёму ртути

В Гродненской области с 30 октября по 30 ноября 2018 года будет проводиться месячник по приёму ртути и ртутьсодержащих отходов у населения и организаций.

В Сморгонском районе ртуть в жидком состоянии приниматься будет на базе ПАСЧ №2 Сморгонского РОЧС по адресу пер. Вилейский, 23, а ртутьсодержащие приборы (неисправные приборы, градусники, термометры и т.д.) и все виды отработанных ртутьсодержащих ламп сдаются в пункт сбора и временного хранения ртутьсодержащих отходов по адресу ул. Железнодорожная,41, РУП «ЖКХ».

 
 
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В нем содержится около 2 грамм ртути. Этого количества достаточно, чтобы заразить комнату или даже всю квартиру. Своевременно принятые и грамотные меры могут...
 
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