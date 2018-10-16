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Автомобили каких марок лучше всего обслуживаются сервисами - исследование

17.10.2018 08:05 — Разное | Интерфакс  
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Международный исследовательский холдинг Ромир опросил водителей и составил рейтинг лучших, по их оценке, сервисных центров дилеров по брендам. В топ-5 вошли Toyota, Infiniti, Cadillac, Chevrolet и Volvo. 

Также эксперты подготовили на основе полученных данных топ-10 индекса лояльности автосервисам по брендам.

Возглавила его Toyota, с 89% готовых рекомендовать их другим автовладельцам. Даже следуют Infiniti и Cadillac (по 68%), Chevrolet (66%), Volvo (62%), Mercedes (60%), Land Rover (59%), BMW (51%), Jeep (51%), Subaru (49%).

Водители также назвали причины недовольства работой сервисменов. На первом месте - высокие цены и их изменение в процессе ремонта (43%). На втором месте - недостаточное качество диагностики или техобслуживания (25%), На третьем - сроки ожидания, очереди и отсутствие нужных запчастей (18%). По 11% опрошенных отметили некомпетентность специалистов и отношение к клиентам вкупе с низким уровнем культуры. 8% пожаловалось на долгое время обслуживания. 7% респондентов отметили медлительность и недобросовестность сотрудников. 4% в целом, по ряду показателей, остались недовольны работой сервиса. 2% столкнулись с навязыванием услуг, 1% - с неудобством расположения и подъезда.

Ранее автомобилистов просили оценить дилерские центры марок в целом. В тройку лидеров тогда вошли Toyota (86% положительных отзывов), Infiniti (80%) и Cadillac с Chevrolet (по 79%).

 
 
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Международный исследовательский холдинг Ромир опросил водителей и составил рейтинг лучших, по их оценке, сервисных центров дилеров по брендам. В топ-5 вошли Toyota,...
 
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