Добросердечные люди чаще становятся банкротами

Ученые из Колумбийской бизнес-школы и Лондонского университетского колледжа исседовали данные по более чем трем миллионам британцев и выявили корреляцию между покладистостью и риском обанкротиться. В районах, в которых, по оценке исследователей, был больший процент альтруистов и скромников, был выше и процент банкротств.

"Добросердечие у окружающих часто ассоциируется с признаками финансовых затруднений: более низких сбережений, повышенного уровня задолженности, низким кредитным рейтингом и повышенным количеством банкротств", - отмечают авторы исследования. Но не поясняют, причина это или следствие.

"Корреляция, как выяснилось, намного сильнее выражена у людей, занимающихся низкооплачиваемым трудом: их финансовое положение не смягчает негативные последствия сговорчивого характера", - добавляют исследователи.



