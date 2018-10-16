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Добросердечные люди чаще становятся банкротами

17.10.2018 08:03 — Разное | Интерфакс  
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Ученые из Колумбийской бизнес-школы и Лондонского университетского колледжа исседовали данные по более чем трем миллионам британцев и выявили корреляцию между покладистостью и риском обанкротиться. В районах, в которых, по оценке исследователей, был больший процент альтруистов и скромников, был выше и процент банкротств. 

"Добросердечие у окружающих часто ассоциируется с признаками финансовых затруднений: более низких сбережений, повышенного уровня задолженности, низким кредитным рейтингом и повышенным количеством банкротств", - отмечают авторы исследования. Но не поясняют, причина это или следствие.

"Корреляция, как выяснилось, намного сильнее выражена у людей, занимающихся низкооплачиваемым трудом: их финансовое положение не смягчает негативные последствия сговорчивого характера", - добавляют исследователи.

Добросердечные люди чаще становятся банкротами

 

 
 
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Ученые из Колумбийской бизнес-школы и Лондонского университетского колледжа исседовали данные по более чем трем миллионам британцев и выявили корреляцию между...
 
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