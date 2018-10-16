В Могилеве мужчина ударил пенсионерку камнем по голове

14 октября вечером 32-летний безработный из Могилева преследовал 67-летнюю пенсионерку. Мужчина хотел забрать ее сумку. В районе улицы Фатина он ударил женщину камнем по голове, после чего выхватил сумку и попытался убежать.

На крики потерпевшей отреагировали проходящие мимо двое мужчин, которые задержали злоумышленника, сообщили в отделе информации и связи с общественностью Следственного комитета Республики Беларусь.