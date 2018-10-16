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В Могилеве мужчина ударил пенсионерку камнем по голове

17.10.2018 09:05 — Разное | Аргументы и факты  
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В Могилеве мужчина ударил пенсионерку камнем по голове
Следственный комитет РБ

14 октября вечером 32-летний безработный из Могилева преследовал 67-летнюю пенсионерку. Мужчина хотел забрать ее сумку. В районе улицы Фатина он ударил женщину камнем по голове, после чего выхватил сумку и попытался убежать. 

На крики потерпевшей отреагировали проходящие мимо двое мужчин, которые задержали злоумышленника, сообщили в отделе информации и связи с общественностью Следственного комитета Республики Беларусь.

Похищенное имущество вернули хозяйке. Подозреваемый задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.207 Уголовного кодекса Республики Беларусь (применение насилия, опасного для жизни и здоровья потерпевшего с целью непосредственного завладения имуществом (разбой). 

В Могилеве мужчина ударил пенсионерку камнем по голове
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Теги: Могилев
 
 
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Возбуждено уголовное дело о разбойном нападении.
 
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