В Могилеве мужчина ударил пенсионерку камнем по голове

14 октября вечером 32-летний безработный из Могилева преследовал 67-летнюю пенсионерку. Мужчина хотел забрать ее сумку. В районе улицы Фатина он ударил женщину камнем по голове, после чего выхватил сумку и попытался убежать.
На крики потерпевшей отреагировали проходящие мимо двое мужчин, которые задержали злоумышленника, сообщили в отделе информации и связи с общественностью Следственного комитета Республики Беларусь.
Похищенное имущество вернули хозяйке. Подозреваемый задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.207 Уголовного кодекса Республики Беларусь (применение насилия, опасного для жизни и здоровья потерпевшего с целью непосредственного завладения имуществом (разбой).