ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Что Geely нам готовит? Появились фотографии будущих новинок китайской марки, в том числе новый Atlas

17.10.2018 09:04 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Китайский ресурс Autohome обнародовал снимки трех перспективных автомобилей Geely, среди которых и обновленный вариант кроссовера Boyue, в нашей стране известного под именем Atlas.


Geely Boyue

Судя по снимкам для китайских органов по сертификации, от нынешней версии модернизированный кроссовер будет отличаться переоформленной решеткой радиатора и новыми фарами, а также заметно измененной кормой — с новыми фонарями и крупным названием бренда вместо привычного логотипа на багажной двери.


Geely Boyue

Прочих подробностей об обновленном Boyue/Atlas пока немного — известно, что кроссовер получит также улучшенное оснащение, в частности, адаптивный круиз-контроль.

Две другие новинки Geely пока известны под заводскими кодами — FY11 и GE11, но если дело дойдет до экспорта, то китайцы позже объявят оригинальные названия.


Geely FY11

В первом случае речь идет о купеобразном «паркетнике» (наконец и Geely пала жертвой моды) длиной 4,6 м и с колесной базой 2,7 м. По предварительным данным, в движение FY11 будет приводить 1,5-литровый турбомотор с отдачей 177 лошадиных сил, сблокированный с 7-ступенчатым «роботом».


Geely GE11

Наконец, GE11 — это будущий седан Geely на электротяге. Сообщается, что машину длиной 4,73 м оснастят 177-сильным электродвигателем, который сможет разогнать ее до максимальных 150 км/ч.

Полноценная премьера всех трех новинок Geely состоится уже в следующем году.

 
 
Ссылка на источник 68
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Такая родная для белорусов марка Geely готовится представить сразу три новинки. Среди них будет и обновленная версия кроссовера Atlas. Так что ждем с нетерпением.
 
Новости дня
Новости разные
 
В центре Москвы у мужчины украли чемодан "Доширака" и "Роллтона"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.10.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика