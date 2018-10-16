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Что Geely нам готовит? Появились фотографии будущих новинок китайской марки, в том числе новый Atlas
Китайский ресурс
Судя по снимкам для китайских органов по сертификации, от нынешней версии модернизированный кроссовер будет отличаться переоформленной решеткой радиатора и новыми фарами, а также заметно измененной кормой — с новыми фонарями и крупным названием бренда вместо привычного логотипа на багажной двери.
Прочих подробностей об обновленном Boyue/Atlas пока немного — известно, что кроссовер получит также улучшенное оснащение, в частности, адаптивный круиз-контроль.
Две другие новинки Geely пока известны под заводскими кодами — FY11 и GE11, но если дело дойдет до экспорта, то китайцы позже объявят оригинальные названия.
В первом случае речь идет о купеобразном «паркетнике» (наконец и Geely пала жертвой моды) длиной 4,6 м и с колесной базой 2,7 м. По предварительным данным, в движение FY11 будет приводить 1,5-литровый турбомотор с отдачей 177 лошадиных сил, сблокированный с 7-ступенчатым «роботом».
Наконец, GE11 — это будущий седан Geely на электротяге. Сообщается, что машину длиной 4,73 м оснастят 177-сильным электродвигателем, который сможет разогнать ее до максимальных 150 км/ч.
Полноценная премьера всех трех новинок Geely состоится уже в следующем году.
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Что Geely нам готовит? Появились фотографии будущих новинок китайской марки, в том числе новый Atlas
Такая родная для белорусов марка Geely готовится представить сразу три новинки. Среди них будет и обновленная версия кроссовера Atlas. Так что ждем с нетерпением.
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