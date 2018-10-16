"Селфи она не делала. Телефон в другой комнате". Как погибла школьница из Гродно

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"Весь подъезд переживает, — рассказал один из жителей дома. — Мои дети дружили с Викой. Девочка была хорошая, из нормальной и адекватной семьи. Скорее всего, несчастный случай произошёл, никакого суицида не могло быть. Возможно, что-то хотела увидеть и каким-то образом опрокинулась через окно. Селфи она не делала, потому что телефон лежал в другой комнате. Я общаюсь с родителями Вики, знаю. Полностью обеспеченная семья, поверьте, никаких социальных проблем у них не было. Произошёл несчастный случай".

"Нужно провести большой объём работы, чтобы разобраться"

"Разбираемся в обстоятельствах смерти этой девочки. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Нужно провести большой объём работы, чтобы разобраться. Это всё, что пока могу сказать", — рассказал представитель СК.

Родители и знакомые не верят в самоубийство Вики, так как, по их словам, никаких причин для этого у неё не было.В комментарии Еврорадио официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской областиговорит, что пока окончательной информации о причинах падения девушки с высоты нет.