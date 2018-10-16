

Фото: Еврорадио​

"Хотели людям показать всю правду белорусской армии. Что люди, когда идут за вот таким вот билетом, красного цвета, как крови, они получают билет на тот свет. На самом деле так и получается. Также мы вынесли несколько фотографий последних погибших солдат. Таких, как Коржич..."