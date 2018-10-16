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Акция "Моладзі БНФ" длилась несколько секунд, активистов задержали

17.10.2018 08:05 — Разное | UDF  
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Фото: Еврорадио&#8203;
Акция "Моладзі БНФ" в Минске возле здания Министерства обороны длилась несколько секунд, активистов задержали. За тремя молодыми людьми следили полтора десятка людей в штатском, несколько милиционеров в форме и военная комендатура. Задержанных увезли в Центральный РУВД.

Вот что успел рассказать Еврорадио руководитель "Моладзь БНФ" Денис Мандик:

"Хотели людям показать всю правду белорусской армии. Что люди, когда идут за вот таким вот билетом, красного цвета, как крови, они получают билет на тот свет. На самом деле так и получается. Также мы вынесли несколько фотографий последних погибших солдат. Таких, как Коржич..."


Акция "Моладзі БНФ" длилась несколько секунд, активистов задержали


Акция "Моладзі БНФ" длилась несколько секунд, активистов задержали


Акция "Моладзі БНФ" длилась несколько секунд, активистов задержали


Акция "Моладзі БНФ" длилась несколько секунд, активистов задержали

 
Теги: Минск
 
 
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За тремя молодыми людьми следили полтора десятка людей в штатском, несколько милиционеров в форме и военная комендатура.
 
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