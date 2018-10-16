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Акция "Моладзі БНФ" длилась несколько секунд, активистов задержали
Фото: Еврорадио​
Вот что успел рассказать Еврорадио руководитель "Моладзь БНФ" Денис Мандик:
"Хотели людям показать всю правду белорусской армии. Что люди, когда идут за вот таким вот билетом, красного цвета, как крови, они получают билет на тот свет. На самом деле так и получается. Также мы вынесли несколько фотографий последних погибших солдат. Таких, как Коржич..."
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За тремя молодыми людьми следили полтора десятка людей в штатском, несколько милиционеров в форме и военная комендатура.
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