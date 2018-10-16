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Православных россиян перестали пускать в Грецию

17.10.2018 09:13 — Разное | Партизан  
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В Фонде Андрея Первозванного сообщили о возникающих у россиян трудностях с получением виз для посещения греческого полуострова Афон, передает Telegram-канал радиостанции «Говорит Москва».

«Проблема уже есть, и она даже не церковная. Министерство иностранных дел Греции не ставит визы не только служителям Русской православной церкви, но и паломникам на Афон», — уточнил представитель фонда. «Для того чтобы поехать на Афон, паломникам приходилось ставить итальянские визы — католики давали шенгенскую визу», — добавил он.

Ранее 15 октября сообщалось, что прихожане РПЦ не смогут молиться и причащаться в храмах на горе Афон в Греции из-за разрыва общения между Московским и Константинопольским патриархатами. Пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков пояснил, что верующие РПЦ не смогут участвовать в богослужениях, причащаться, молиться и принимать участие в других таинствах, которые будут проводиться в храмах под юрисдикцией Константинополя.

15 октября в Минске прошло заседание Синода Русской православной церкви, на котором священнослужители признали невозможным продолжение евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Руководитель отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион подчеркнул, что такое 
решение Синод вынудили принять последние действия Вселенского патриархата.


На горе Афон расположено 20 православных монастырей, которые с 1312 года находятся под юрисдикцией Константинопольского патриархата. Это место считается крупнейшим в мире средоточием православного монашества и почитается как земной удел Богородицы — земля, которая находится под особенным покровительством Божией Матери, пишет lenta.ru

 
Теги: Минск
 
 
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В Фонде Андрея Первозванного сообщили о возникающих у россиян трудностях с получением виз для посещения греческого полуострова Афон, передает Telegram-канал...
 
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