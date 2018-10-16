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Реакция Московского телеграм-канала: Зрелище реденькой толпы, пришедшей приветствовать патриарха Кирилла в Минске, вызывает подавленность
Российский
Фото: фейсбук.
«Жалкое зрелище скудной толпы, пришедшей увидеть своего патриарха Кирилла, посетившего белорусский храм в рамках Синоидального визита клирика РПЦ в Минск», — пишет московский канал.
«Старая площадь» подводит неутешительные итоги правления Кирилла:
Исчезновение «Третьего Рима», и восстановление «Второго Рима» — Константинополя.
Потеря одной из самых больших православных паств.
Открытие «окна возможностей» для белорусских центробежных, автокефальных тенденций в будущем.
Изоляция РПЦ.
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Реакция Московского телеграм-канала: Зрелище реденькой толпы, пришедшей приветствовать патриарха Кирилла в Минске, вызывает подавленность
Российский телеграмм-канал «Старая площадь» отреагировал на итоги заседания Синода РПЦ и приезда патриарха Кирилла в Минск.
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