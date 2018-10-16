﻿ Реакция Московского телеграм-канала: Зрелище реденькой толпы, пришедшей приветствовать патриарха Кирилла в Минске, вызывает подавленность. 21.by
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Реакция Московского телеграм-канала: Зрелище реденькой толпы, пришедшей приветствовать патриарха Кирилла в Минске, вызывает подавленность

17.10.2018 08:52 — Разное | Партизан  
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Российский телеграмм-канал «Старая площадь» отреагировал на итоги заседания Синода РПЦ и приезда патриарха Кирилла в Минск.


Фото: фейсбук.

«Жалкое зрелище скудной толпы, пришедшей увидеть своего патриарха Кирилла, посетившего белорусский храм в рамках Синоидального визита клирика РПЦ в Минск», — пишет московский канал.

«Старая площадь» подводит неутешительные итоги правления Кирилла:

Исчезновение «Третьего Рима», и восстановление «Второго Рима» — Константинополя.

Потеря одной из самых больших православных паств.

Открытие «окна возможностей» для белорусских центробежных, автокефальных тенденций в будущем.

Изоляция РПЦ.


 
Теги: Минск
 
 
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Российский телеграмм-канал «Старая площадь» отреагировал на итоги заседания Синода РПЦ и приезда патриарха Кирилла в Минск.
 
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