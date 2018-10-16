Дорогой наш патриарх: сколько визит Кирилла стоил белорусским епархиям

В Минске состоялся Синод Русской православной церкви (РПЦ), по итогам которого российские иерархи решили разорвать отношения с Константинопольским патриархатом. Автоматически то же сделает и БПЦ, как часть Русской православной церкви.





Все эти богатые на события три дня, когда в Беларуси присутствовали члены российского Синода, обеспечивались бесперебойной логистикой и обслуживанием гостей.

О какой же сумме идет речь?





Насколько удалось выяснить «Нашей Ниве», в этом году никаких письменных распоряжений митрополита Павла о сборе денег не было, пожелания высказывались в устной форме.





Но мы нашли цифры по прошлому визиту патриарха Кирилла в Минск Брест — это было в 2015-м, с 20 по 22 июня.





По сколько же тогда сбрасывались белорусские епархии? Цифры впечатляют: всего это $100 000!





Мы добыли соответствующий документ, завизированный митрополитом Павлом три года назад. В «Плане внесения целевых взносов на визит Святейшего Патриарха Московского» от 13.05.2015 за подписью главного бухгалтера А.И.Кахно фигурируют такие цифры.





Епархия Сумма в долларах США

Минская 15 000

Бобруйская 5 000

Борисовская 5 000

Брестская напротив Брестской епархии цифра не стоит, так как патриарх прилетал в Брест, и они несли траты

Витебская 8 000

Гомельская 10 000

Гродненская 7 000

Лидская 5 000

Могилёвская 7 000

Молодеченская 6 000

Новогрудская 5 000

Пинская 10 000

Полоцкая 7 000

Слуцкая 5 000

Туровская 5 000

Всего 100 000





На что за двое суток можно потратить сто тысяч долларов?





Глава синодального информационного отдела Белорусской православной церкви Сергей Лепин ответил «Нашей Ниве», что он не в курсе размеров целевых взносов ни 2015-го, ни 2018-го.





«Насколько мне известно, в этом году размер не устанавливался и не ограничивался», — сказал нам Лепин.





Сведущие люди говорят, что нынешние взносы могли быть в общей сумме большими по размеру, так как в 2015-м свита патриарха была скромнее — вместе с ним не было членов Синода РПЦ.





Ну и гостили они дольше на один день.





Рядовых священников поразила многочисленность охраны патриарха. За критику ее был отстранен от служения минский батюшка Александр Шрамко. Роскошный образ жизни патриарха Кирилла вызывал нарекания и ранее: еще в 2012 году стало известно о его часах стоимостью 30 тысяч евро.









Следует отметить, что и тогда и сейчас отдельные графы расходов напрямую финансировались белорусским государством, например: в Минск патриарх Кирилл обычно прилетает на правительственном самолете белорусской стороны, которая забирает его из Москвы.







