ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Европейский клуб захотел приобрести Болта

17.10.2018 08:23 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Бывший ямайский спринтер Усейн Болт получил предложение от чемпиона Мальты клуба «Валлета».


Как передает Oxu.Az, об этом сообщает ESPN.

Управляющий директор клуба Гастон Слимен рассказал, что надеется подписать олимпийского чемпиона до матча за Суперкубок Мальты, который пройдет в декабре.

Болту был предложен двухлетний контракт, финансовые условия возможной сделки не разглашаются.

«Мы всегда рады видеть чемпиона в «Валлетте», и мы верим, что нет ничего невозможного», - заметил Слимен.

«Валлета» поставила перед собой задачу пробиться в групповой этап Лиги чемпионов в ближайшие несколько лет.

Болт в настоящий момент выступает за австралийский «Централ Кост Маринерс». 12 октября он забил первый гол в профессиональной карьере.


Спортсмен является восьмикратным олимпийским чемпионом и 11-кратным чемпионом мира. Ему принадлежат мировые рекорды в беге на дистанции 100 метров (9,58 секунды) и 200 метров (19,19 секунды).


 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывший ямайский спринтер Усейн Болт получил предложение от чемпиона Мальты клуба «Валлета».
 
Новости дня
Новости разные
 
"Селфи она не делала. Телефон в другой комнате". Как погибла школьница из Гродно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.10.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика