«Это катастрофа, что в XXI веке бородатые мужики в халатах принимают решения…»

Заседание синода РПЦ проходило в Минском епархиальном управлении





В понедельник, 15 октября, РПЦ разорвала евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. Такое решение принято в Минске по итогам заседания Священного синода РПЦ под председательством Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла.





Причина – предпринятые Константинополем шаги по восстановлению Киевской метрополии в составе своей канонической территории и придаче УПЦ Киевского патриархата автокефалии. За молитву в «запретных» храмах Константинопольского патриархата священнослужителей РПЦ ждет наказание.





«Салідарнасць» изучила реакцию на событие лидеров мнений Фейсбука.

– И вроде надо что-то написать про вчерашние события, но что можно написать, если это катастрофа нашей цивилизации, что в XXI веке эти бородатые мужики в разноцветных халатах, увешанные золотыми побрякушками, принимают какие-то решения, которые могут повлиять на наши жизни, – пишет историк и архивист Змитер Дрозд. – «Дорога вниз имеет мало остановок» – повторяла моя учительница по геометрии... И если мракобесие получает шанс проявить себя – оно это делает. И делает именно так, как и должно делать мракобесие.





Грустно, что во всё это втянули Беларусь и Минск , навсегда вписав в историю мой город, как место проведения этого мутного сборища, чьи решения могут привести к реально большим проблемам довольно большой части человечества. В современном обществе церковь должна стоять где-то на уровне бабок-гадалок, астрологов и прочих хиромантов, а они вот решают судьбы государств...





Блогер и поэт Дмитрий Растаев отреагировал на церковный раскол с иронией:





Заваришь чай, поджаришь тостик...





Ни злобы в мыслях, ни досады.





Как хорошо, что я агностик,





и все попы мне до лампады!





Обозреватель Радыё Свабода Дмитрий Гурневич считает, что Москва утратила нюх и приняла иррациональное решение:





– А я думаю, што ва ўсім гэтым ёсьць добрая навіна. Вы памятаеце з чаго гэта ўсё пачыналася? Вот всё вот это вот всё? З таго, што Ўкраіну абвінавацілі ў нацызме, фашызме і іншай трасцы. Маўляў, прыйдзе новая ўлада і пачне вешаць рускіх. Расея звар'яцела, але ці мала было беларусаў, у тым ліку і інтэлектуалаў, якія заламывалі рукі, ой, канец сьвету, Украіне канец, радыкалы паднялі галаву?!





Тое, што адбылося пазьней, усе мы бачылі. Радыкальныя партыі «Правы сектар» і «Свабода» не прайшлі ў Раду. «Правы сектар», які меў вялізныя заслугі перад Майданам, правёў ажно цэлага аднаго чалавека ў Раду, а «Свабода» цэлых шэсьць. «Краінай радыкалаў» сёньня кіруе чалавек з прозьвішчам Гройсман, а Кіеў як быў, так і застаецца, у большасьці рускамоўным (але ідзе ў слушным напрамку).





У Расеі быў шанец захаваць усё як было. Ну, быў Майдан у 2004, а потым ізноў Віктар Фёдаравіч. Што, нельга было паўтарыць? Каню было ясна, што ніякія фашыкі не захопяць Украіну. Масква, на шчасьце, страціла нюх. Яны здабылі Крым (сабе на галаву), але страцілі вялікую Ўкраіну і дзесяткамі мільёнаў людзей, якіх маглі б эксплуатаваць.





Толькі не кажыце, што ў Расеі ёсьць геніяльны план. Перасварыцца з усім сьветам у той самы час, калі ў таго самага сьвету майткі былі мокрыя ад Расеі пасьля выдатна арганізаванай Алімпіяды. Калі словам рускі пераставалі палохаць дзяцей на Захадзе. Усё ж было як у сьне.





А сёньня РПЦ зрывае адносіны з царквою-маці, з Канстантынопалем. Ахвотна веру, што яны з цяжкасьцю ішлі на гэты крок, але што ім застаецца? Што застаецца, калі губляеш нюх? Прымаць ірацыянальныя рашэньні. Мы так часта дэманізуем Расею, як нешта вельмі крутое, страшна ўплывовае і ўсюдыіснае, якое заўсёды ідэальна выконвае заданьні (прывет Башыраву і Пятрову), але мне яна ўсё часьцей нагадвае будынак у агні, гаспадары якога наўмысна ламаюць ручкі ў дзьвярах, каб не ўцячы ад полымя.









Кинообозреватель Тарас Тарналицкий высказался в Фейсбуке:





– Когда отпрыски спросят меня, как я отношусь к расколу РПЦ в сопредельных государствах, я им просто покажу этот мем. Потому что без юмора наблюдать за большинством происходящих вокруг событий очень тяжело.













Журналист Алесь Пилецкий – о решении РПЦ в серии #давайпака:





– Ало, ну што там?





– Раскололись, Александр Григорьевич.





– Как арэх?





– Как орех, Александр Григорьевич.





– І што цепер будзет? Кто кем станет?





– В каком смысле, Александр Григорьевич?





– Ну еслі раскалолісь, то кто цепер кто?





– В принципе, ничего, Александр Григорьевич. РПЦ и раньше себя отделяла от остальных православных церквей. Константинополь не был для них авторитетной единицей.





– То есць праваславные раскалолісь на праваславных і праваславных, но адні цепер будут думаць, што ані праваславнее других праваславных, а другім всё равно, патаму што і раньше так была?





– Совершенно верно, Александр Григорьевич.





– Но дзенех будзет меньшэ?





– Денег будет меньше.





– Так я і думаў, всё із за баксаў.





– Да, Александр Григорьевич.





– Чортавы амерыканцы.





– Александр Григорьевич?





– А Бох едзін пака ешчо?





– Ну как вам сказать...





– Ясна. Давай, пака.





– До свидания, Александр Григорьевич.



