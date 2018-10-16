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Не тех избили: в Могилеве трое парней по ошибке отомстили обидчикам

17.10.2018 08:04 — Разное | Партизан  
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Хулиганы избили молодых людей, которые отдыхали в одной из квартир дома на улице Белинского. Гостей ребята 21 и 22 лет не ждали, но дверь открыли.

Неизвестная троица без объяснений вытащила их в подъезд и начала избивать, сообщает belsat.eu

Милиция установила личности нападавших. Трое могилевчан, двое из которых уже были судимы за кражи и стоят на учете. Компания распивала алкоголь и на улице поссорилась с прохожими, которые шли навстречу. Молодым людям показалось, что двое парней обругали их и зашли в дом по улице Белинского.

Тогда пьяные мужчины зашли в подъезд и выбрали квартиру, в которую якобы зашли их «обидчики», позвонили в дверь, а когда им открыли, начали избивать неизвестных им парней.


Хулиганов задержали. Материалы дела переданы в Следственный комитет. Против нападающих могут возбудить уголовное дело за хулиганство, за что грозит до 6 лет тюрьмы.



 
 
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Хулиганы избили молодых людей, которые отдыхали в одной из квартир дома на улице Белинского. Гостей ребята 21 и 22 лет не ждали, но дверь открыли.
 
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