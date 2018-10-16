Не тех избили: в Могилеве трое парней по ошибке отомстили обидчикам

сообщает belsat.eu Неизвестная троица без объяснений вытащила их в подъезд и начала избивать,belsat.eu





Милиция установила личности нападавших. Трое могилевчан, двое из которых уже были судимы за кражи и стоят на учете. Компания распивала алкоголь и на улице поссорилась с прохожими, которые шли навстречу. Молодым людям показалось, что двое парней обругали их и зашли в дом по улице Белинского.





Тогда пьяные мужчины зашли в подъезд и выбрали квартиру, в которую якобы зашли их «обидчики», позвонили в дверь, а когда им открыли, начали избивать неизвестных им парней.









Хулиганов задержали. Материалы дела переданы в Следственный комитет. Против нападающих могут возбудить уголовное дело за хулиганство, за что грозит до 6 лет тюрьмы.







