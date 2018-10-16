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Audi поменяет знаменитый логотип
17.10.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Компания Audi изменит свой логотип, сообщает QuttroWorld.
Это станет самым масштабным изменением дизайна с момента появления "четырехколечного" логотипа в 1934 году.
Согласно эскизам, которые компания предоставила в патентные ведомства Германии и США, кардинальных изменений не планируется. Марка, скорее, намерена расширить число вариаций своих логотипов.
Первый эскиз - это уже знакомые нам четыре кольца, но без перекрещивающихся полукружий в центре логотипа.
Второй вариант эмблемы выглядит и вовсе революционно. Это две пары полукружий, объединенных центральной перемычкой.
Эксперты отмечают, что классический вариант после премьеры новых логотипов также останется. Новые задействуют для оформления перспективных новинок - электрических, спортивных или люксовых моделей бренда. На данный момент со стороны самой компании официальных заявлений не поступало.
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Компания Audi изменит свой логотип, сообщает QuttroWorld. Это станет самым масштабным изменением дизайна с момента появления "четырехколечного" логотипа в 1934...
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