ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Audi поменяет знаменитый логотип

17.10.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
Размер текста:
A
A
A
Audi поменяет знаменитый логотип

Компания Audi изменит свой логотип, сообщает QuttroWorld.

Это станет самым масштабным изменением дизайна с момента появления "четырехколечного" логотипа в 1934 году.

Согласно эскизам, которые компания предоставила в патентные ведомства Германии и США, кардинальных изменений не планируется. Марка, скорее, намерена расширить число вариаций своих логотипов.

Первый эскиз - это уже знакомые нам четыре кольца, но без перекрещивающихся полукружий в центре логотипа.

Второй вариант эмблемы выглядит и вовсе революционно. Это две пары полукружий, объединенных центральной перемычкой.

Эксперты отмечают, что классический вариант после премьеры новых логотипов также останется. Новые задействуют для оформления перспективных новинок - электрических, спортивных или люксовых моделей бренда. На данный момент со стороны самой компании официальных заявлений не поступало.

Источник: БЕЛТА

Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах: 

Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" - "С новым днём, Жлобин!

Наша группа в социальной сети "Одноклассники" - "С новым днём, Жлобин!" 

Читайте ndsmi.by в "Одноклассниках"

Читайте ndsmi.by в "Контакте"

Читайте ndsmi.by в "Фейсбуке"

Читайте ndsmi.by в "twitter" 

Наш канал на YouTube

 
 
Ссылка на источник 87
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания Audi изменит свой логотип, сообщает QuttroWorld. Это станет самым масштабным изменением дизайна с момента появления "четырехколечного" логотипа в 1934...
 
Новости дня
Новости разные
 
Жительница Радуни Гелена Феликсовна Андюлевич вырастила тыквы весом более ста килограммов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.10.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика