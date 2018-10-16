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Беларуские епархии потратили на визит патриарха Кирилла как минимум $100 тысяч

17.10.2018 09:26 — Разное | KYKY  
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В понедельник в Минске прошёл Синод Русской православной церкви, По его итогам РЦП разорвала отношения с Константинопольским патриархатом. «Наша Нiва» узнала, какую сумму как минимум потратили на логистику, обслуживание гостей и прочие траты во время трёхдневного визита.

Как узнали журналисты, письменных распоряжений митрополита Павла о сборе денег не было − только устные пожелания. В прошлый раз патриарх Кирилл посещал Беларусь в июне 2015 года. Тогда беларуские епархии потратили сто тысяч долларов.

В «Плане внесения целевых взносов на визит Святейшего Патриарха Московского» от 13 мая 2015 года за подписью главного бухгалтера Кахно фигурируют такие цифры.

Журналисты решили узнать, на что можно потратить такую сумму за двое суток. Глава синодального информационного отдела Белорусской православной церкви Сергей Лепин сказал, что он не в курсе размеров целевых взносов ни 2015-го, ни 2018-го: «Насколько мне известно, в этом году размер не устанавливался и не ограничивался».

Эксперты говорят, что в этом году взносы могли быть в общей сумме больше, чем три года назад, так как и свита патриарха была меньше − он приехал без Синода РПЦ, а гостили они на один день дольше.

Отметим, что в обоих случаях отдельные расходы брало на себя государство − например, в Минск патриарх Кирилл обычно прилетает на правительственном самолете беларуской стороны, которая забирает его из Москвы.

Читайте по теме: Минского священника, который критиковал главу РПЦ, на год отлучили от Церкви

 
Теги: Минск
 
 
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В понедельник в Минске прошёл Синод Русской православной церкви, По его итогам РЦП разорвала отношения с Константинопольским патриархатом. «Наша Нiва» узнала,...
 
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