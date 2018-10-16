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ВВП Беларуси за январь-сентябрь вырос на 3,7 процента

17.10.2018 09:15 — Разное | Ежедневник  
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ВВП Беларуси за январь-сентябрь вырос на 3,7 процента

Как сообщили в Национальном статистическом комитете, валовой внутренний продукт за девять месяцев текущего года вырос на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно данным Белстата, объем ВВП в текущих ценах составил 88,8 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 103,7% к уровню января – сентября 2017 года. Индекс-дефлятор ВВП в январе – сентябре 2018 года по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 112,4%.

 
 
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Как сообщили в Национальном статистическом комитете, валовой внутренний продукт за девять месяцев текущего года вырос на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом...
 
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