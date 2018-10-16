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Сборная Гибралтара вслед за первой официальной победой в истории одержала вторую

17.10.2018 09:40 — Разное | Tut.by  
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Футболисты сборной Гибралтара, 13 октября сенсационно одержавшие первую в своей истории победу в официальном матче, 16 октября победили и в следующем поединке, во встрече 4-го тура Лиги наций УЕФА дома обыграв команду Лихтенштейна.


Фото: facebook.com/GibraltarFootballAssociation

Причем победа оказалась волевой — до 61-й минуты гибралтарцы уступали сопернику.

Гибралтар — Лихтенштейн — 2:1

Голы: 0:1 — Саланович (15), 1:1 — Кабрера (61), 2:1 — Чиполина (66).

Впервые в своей истории сборная Гибралтара выиграла второй подряд официальный матч.

Гибралтар с населением 34 тысячи человек в рейтинге ФИФА занимает 198-е место среди 210 сборных, национальная команда Лихтенштейна, где проживают около 37 тысяч — на 178-й позиции.

В другом матче 4-й группы лиги «D» команда Армении, оконфузившаяся три дня назад во встрече с Гибралтаром, реабилитировалась, разгромив Македонию — 4:0 (Пизелли, 12, Мовсисян, 67, Казарян, 81, Мхитарян, 90+4).

Положение команд:

1. Македония — 9 очков (4 матча)

2. Армения — 6 (4)

3. Гибралтар — 6 (4)

4. Лихтенштейн — 3 (4).

 
 
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Футболисты сборной Гибралтара, 13 октября сенсационно одержавшие первую в своей истории победу в официальном матче, 16 октября победили и в следующем поединке.
 
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