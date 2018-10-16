"Дизельгейт" докатился до Японии. От дизелей отказываются Suzuki и Mitsubishi

Скандал вокруг Volkswagen, прозванный «дизельгейтом», только подстегнул антидизельные настроения — продажи машин на тяжелом топливе покатились вниз, а об отказе от использования дизельных моторов стали наперебой сообщать автомобильные концерны. Вслед за Volvo, Fiat Chrysler, Toyota и Nissan постепенное выведение дизелей из европейской гаммы моделей анонсировали еще два японских производителя — Suzuki и Mitsubishi. Об этом сообщает портал Nikkei Asian Review .



Фото: Suzuki

Если верить источнику, Suzuki прекратит продажи дизельных моделей в Европе уже до конца текущего года. К слову, по состоянию на 31 марта этого года (то есть на момент окончания японского финансового года) доля дизелей в общем объеме продаж Suzuki в Европе (а это 281 тысяча автомобилей) составляла менее 10%.



Фото: Mitsubishi

В то же время Mitsubishi перестала отгружать автомобили с дизелями своим дилерам в Великобритании и Германии, а на очереди — Франция и другие страны ЕС. Впрочем, в отличие от Suzuki, полностью от моторов на тяжелом топливе компания пока не отказывается и продолжит продавать в Старом свете дизельные пикапы — в частности, уже не за горами дебют обновленного L200.

Таким образом, единственной японской компанией, которая продолжит реализацию дизельных легковушек на европейском рынке, остается Mazda.

Напомним, что «дизельгейт», связанный с обманным софтом, занижающим токсичность выхлопа во время измерительных циклов, разразился в 2015 году. С тех пор спрос на дизельные автомобили в Европе неуклонно падает: если в 2011 году их доля на рынке превышала 50%, то в начале 2017 года, если верить данным Международного энергетического агентства (IEA), она составляла 42,5%, а спустя еще год — уже 36,5% (3,12 миллиона проданных машин).