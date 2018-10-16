ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Дизельгейт" докатился до Японии. От дизелей отказываются Suzuki и Mitsubishi

17.10.2018 09:40 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Скандал вокруг Volkswagen, прозванный «дизельгейтом», только подстегнул антидизельные настроения — продажи машин на тяжелом топливе покатились вниз, а об отказе от использования дизельных моторов стали наперебой сообщать автомобильные концерны. Вслед за Volvo, Fiat Chrysler, Toyota и Nissan постепенное выведение дизелей из европейской гаммы моделей анонсировали еще два японских производителя — Suzuki и Mitsubishi. Об этом сообщает портал Nikkei Asian Review.


Фото: Suzuki

Если верить источнику, Suzuki прекратит продажи дизельных моделей в Европе уже до конца текущего года. К слову, по состоянию на 31 марта этого года (то есть на момент окончания японского финансового года) доля дизелей в общем объеме продаж Suzuki в Европе (а это 281 тысяча автомобилей) составляла менее 10%.


Фото: Mitsubishi

В то же время Mitsubishi перестала отгружать автомобили с дизелями своим дилерам в Великобритании и Германии, а на очереди — Франция и другие страны ЕС. Впрочем, в отличие от Suzuki, полностью от моторов на тяжелом топливе компания пока не отказывается и продолжит продавать в Старом свете дизельные пикапы — в частности, уже не за горами дебют обновленного L200.

Таким образом, единственной японской компанией, которая продолжит реализацию дизельных легковушек на европейском рынке, остается Mazda.

Напомним, что «дизельгейт», связанный с обманным софтом, занижающим токсичность выхлопа во время измерительных циклов, разразился в 2015 году. С тех пор спрос на дизельные автомобили в Европе неуклонно падает: если в 2011 году их доля на рынке превышала 50%, то в начале 2017 года, если верить данным Международного энергетического агентства (IEA), она составляла 42,5%, а спустя еще год — уже 36,5% (3,12 миллиона проданных машин).

 
 
Ссылка на источник 86
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Дизельгейт" делает свое черное дело. Спрос на дизельные модификации падает. От моторов на тяжелом топливе отказывают Suzuki и Mitsubishi.
 
Новости дня
Новости разные
 
Audi поменяет знаменитый логотип
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.10.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика