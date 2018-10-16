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Группа, играющая "романтический алкоджаз", выступит в Минске с концертом

17.10.2018 09:49 — Разное | Tut.by  
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Романтики из Billy’s Band выступят уже 21 октября в ресторане-пивоварне «Друзья».

Специалисты по глубоким личным переживаниям и возвышенным размышлениям приедут с туманных берегов Невы, чтобы рассказать всю правду и неправду жизни минским ценителям «романтического алкоджаза». Душевно и по-питерски фронтмен Билли Новик поделится музыкальными рассуждениями в сопровождении контрабаса и сотоварищей.

Более чем за десятилетнюю историю Billy’s Band лирические герои их песен под руку с одиночеством и романтикой большого города успели перекочевать из классических блюзовых композиций в печальные романсы, легкие свинговые зарисовки и даже иронические рок-мотивы, в то время как и сами музыканты то и дело ездили по свету, будучи хедлайнерами ведущих джазовых фестивалей Европы и Северной Америки. В Беларусь же Billy’s Band привезут «Новое и лучшее», собрав в единую концертную программу колебания своего творческого настроения разных периодов и альбомов.

Каждый концерт Billy’s Band — экзистенциальный перформанс, в котором больше жизни, чем в некоторых театрах. Музыкальным монологам бродяги в плаще веришь с первых аккордов, ведь в его жизненных наблюдениях, полных иронии, ностальгии и вечной романтики, возможно, каждый несомненно узнает себя. Не зря же говорят — рано или поздно Billy’s Band случается с каждым, вот и с Минском он, наконец, случится уже 21 октября в ресторане-пивоварне «Друзья».

Когда: 21 октября, 19.00.

Где: .

Сколько: от 45 руб.

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13 октября в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парные билеты на лекцию Михаила Лабковского «Карьера. Любовь. Семья», которая пройдет в Минске 27 октября. Счастливчикам билеты достанутся бесплатно, победители будут объявлены 19 октября.

 
Теги: Минск
 
 
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Питерские романтики из группы Billy's Band дадут концерт уже 21 октября в ресторане-пивоварне "Друзья".
 
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