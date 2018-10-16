Утверждена концепция обеспечения пограничной безопасности Беларуси до 2022 года





16 октября Александр Лукашенко подписал Указ № 410, согласно которому утверждена концепция обеспечения пограничной безопасности Беларуси на 2018-2022 годы.

В документе сформулированы основные национальные интересы государства в пограничном пространстве, определены цели, задачи и принципы по эффективной охране границы, а также приоритетные направления совершенствования и развития органов пограничной службы на пять лет, сообщили в пресс-службе главы государства.

Концепция будет способствовать повышению эффективности защиты национальных интересов в пограничном пространстве Республики Беларусь, укреплению пояса добрососедства с сопредельными государствами.

Совету Министров поручено в трехмесячный срок утвердить комплекс мер по реализации концепции.