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Утверждена концепция обеспечения пограничной безопасности Беларуси до 2022 года

17.10.2018 09:54 — Разное | Ежедневник  
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Утверждена концепция обеспечения пограничной безопасности Беларуси до 2022 года

16 октября Александр Лукашенко подписал Указ № 410, согласно которому утверждена концепция обеспечения пограничной безопасности Беларуси на 2018-2022 годы.

В документе сформулированы основные национальные интересы государства в пограничном пространстве, определены цели, задачи и принципы по эффективной охране границы, а также приоритетные направления совершенствования и развития органов пограничной службы на пять лет, сообщили в пресс-службе главы государства.

Концепция будет способствовать повышению эффективности защиты национальных интересов в пограничном пространстве Республики Беларусь, укреплению пояса добрососедства с сопредельными государствами.

Совету Министров поручено в трехмесячный срок утвердить комплекс мер по реализации концепции.

 
 
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16 октября Александр Лукашенко подписал Указ № 410, согласно которому утверждена концепция обеспечения пограничной безопасности Беларуси на 2018-2022 годы.
 
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