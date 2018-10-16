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Утверждена концепция обеспечения пограничной безопасности Беларуси до 2022 года
17.10.2018 09:54 — Разное | Ежедневник
16 октября Александр Лукашенко подписал Указ № 410, согласно которому утверждена концепция обеспечения пограничной безопасности Беларуси на 2018-2022 годы.
В документе сформулированы основные национальные интересы государства в пограничном пространстве, определены цели, задачи и принципы по эффективной охране границы, а также приоритетные направления совершенствования и развития органов пограничной службы на пять лет, сообщили в пресс-службе главы государства.
Концепция будет способствовать повышению эффективности защиты национальных интересов в пограничном пространстве Республики Беларусь, укреплению пояса добрососедства с сопредельными государствами.
Совету Министров поручено в трехмесячный срок утвердить комплекс мер по реализации концепции.
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16 октября Александр Лукашенко подписал Указ № 410, согласно которому утверждена концепция обеспечения пограничной безопасности Беларуси на 2018-2022 годы.
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