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Доходы белорусов выросли на 7,8%
Белстат сообщает о росте реально располагаемых денежных доходов за январь-август на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом 2017-го года.
Такая информация
В общем объеме денежных доходов оплата труда белорусом составляет 64,2%, доходы от предпринимательской и иной деятельности – 8%, пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению – 23,4%, доходы от собственности и прочие доходы – 4,4%.
В январе показатель роста доходов увеличился на 7,8% по отношению к январю 2017-го,
Под реальными располагаемыми населением денежными доходами подразумеваются доходы без учета налогов, взносов и сборов. Они соотносятся с индексом потребительских цен.
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Белстат сообщает о росте реально располагаемых денежных доходов за январь-август на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом 2017-го года.
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