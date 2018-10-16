Доходы белорусов выросли на 7,8%

Белстат сообщает о росте реально располагаемых денежных доходов за январь-август на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом 2017-го года.

Такая информация опубликована на сайте ведомства

В общем объеме денежных доходов оплата труда белорусом составляет 64,2%, доходы от предпринимательской и иной деятельности – 8%, пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению – 23,4%, доходы от собственности и прочие доходы – 4,4%.

В январе показатель роста доходов увеличился на 7,8% по отношению к январю 2017-го,

за январь-февраль – на 7,5%,

за январь-март – на 7,6%;

в январе-апреле – на 7,4%;

в январе-мае – на 7,7%;

в январе-июне – 7,6%;

в январе-июле – 7,7%.

Под реальными располагаемыми населением денежными доходами подразумеваются доходы без учета налогов, взносов и сборов. Они соотносятся с индексом потребительских цен.