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Пройдет через Лиду. С 9 декабря новый поезд бизнес-класса свяжет Гродно и Минск

17.10.2018 — Разное | Lida.Info  
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Пройдет через Лиду. С 9 декабря новый поезд бизнес-класса свяжет Гродно и Минск

Белорусская железная дорога с 9 декабря 2018 года назначает новый поезд бизнес-класса сообщением ГродноМинск. Об этом сообщили в пресс-службе БЖД.

Время отправления поезда со станции Гродно в 06:39, прибытие на станцию Минск-Пассажирский в 10:42. Время отправления со станции Минск-Пассажирский в 15:30, прибытие на станцию Гродно в 19:38. Время в пути составит 4 часа 8 минут.

Какие будут остановки на пути следования — пока неизвестно. Согласно документам БЖД, поезда бизнес-класса останавливаются только в городах с населением больше 100 тысяч. На данном маршруте — это два города: Лида и Молодечно.

В настоящий момент, самый быстрый поезд по маршруту Гродно — Минск, это состав отправляющейся в 6:25 из Гродно. Он идёт до столицы за 5 часов 7 минут, сообщает портал grodno24.com.

В конце 2016 года у Белорусской железной дороги были планы по запуску поезда из Гродно в Минск, время в пути которого составляло бы около 4 часов. Однако затянувшееся реконструкция пути не позволила реализовать задуманное. Напомним, что в 2014 году начальник Белорусской железной дороги Владимир Морозов пообещал связать скоростным железнодорожным сообщением Минск с областными центрами Беларуси. По словам начальника, путь в столицу не должен занимать более 3,5 часов.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Белорусская железная дорога с 9 декабря 2018 года назначает новый поезд бизнес-класса сообщением Гродно — Минск. Об этом сообщили в пресс-службе БЖД. Время...
 
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