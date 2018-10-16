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В Беларуси объявлен конкурс для старшеклассников, желающих изменить мир

17.10.2018 — Разное | Хойницкiя навiны  
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В Беларуси объявлен конкурс для старшеклассников, желающих изменить мир
В Беларуси объявлен конкурс проектов velcom YOUTH для старшеклассников, которые хотят изменить окружающий мир к лучшему, сообщили БЕЛТА организаторы.

Подросткам необходимо предложить свою тему в одном из трех направлений конкурса: технологии, культура, инклюзия. У них будет возможность поучаствовать в воркшопах, а после реализовать свою идею и снять об этом видеоролик, который оценит жюри конкурса. Десяти финалистам будет предложено принять участие в итоговой конференции TEDxYouth@Minsk и презентовать свою идею в виде публичного выступления.

Социально-образовательный проект реализуется компанией velcom при поддержке Министерства образования Беларуси, а также организаторов конференций TEDxMinsk. В основе концепции проекта — использование современных телекоммуникационных каналов для интерактивного взаимодействия со школьниками: именно с их помощью участники конкурса смогут посетить онлайн-воркшопы, презентовать себя и свои идеи.

«Сегодня мы можем наблюдать смещение акцентов от традиционных форм обучения в сторону интерактивных методов, от решения общеобразовательных задач в сторону раннего выявления и развития профессиональных и так называемых надпрофессиональных навыков: умения выстраивать коммуникацию, работать в команде, эффективно планировать свою деятельность. Проект velcom YOUTH поможет сегодняшним школьникам найти наиболее эффективный путь к успешной самореализации и сделать первые шаги в этом направлении», — считает директор главного информационно-аналитического центра Министерства образования Павел Лис.

Прием заявок для участия в конкурсе стартовал 15 октября и продлится по 11 ноября текущего года. Подать заявку могут учащиеся 10-11-х классов. В ней нужно обозначить тему выступления и обосновать свое участие в конкурсе. После рассмотрения всех заявок будет сформирован список участников следующих этапов проекта.

С 20 января по 20 февраля 2019 года участники конкурса смогут реализовать свою идею: подготовить и провести неформальное образовательное мероприятие (мастер-класс, дебаты или дискуссию по теме своего проекта). Видеоролик с презентацией реализованного проекта и доказательством его значимости и перспективности необходимо будет разместить на своей странице в социальных сетях с хештегом #velcomYOUTH и прислать ссылку на адрес info@velcom-youth.by.

Авторы самых значимых, современных и оригинальных проектов попадут в число финалистов. Они посетят TEDxMinsk 2019 и начнут работать над презентацией своей идеи с лучшими менторами. Их выступления пройдут на итоговом мероприятии TEDxYouth@Minsk в мае 2019 года. Все 10 финалистов получат призы, а трое победителей (по одному в каждом направлении конкурса) будут приглашены на мероприятие TEDx в Австрию.

 
 
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В Беларуси объявлен конкурс проектов velcom YOUTH для старшеклассников, которые хотят изменить окружающий мир к лучшему, сообщили БЕЛТА организаторы. Подросткам...
 
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