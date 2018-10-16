Юные всадники посоревнуются в республиканской спартакиаде по двоеборью в Гомеле



Республиканская спартакиада детско-юношеских спортивных школ по двоеборью среди юношей и девушек 2002—2004 годов рождения пройдет в Гомеле 19-20 октября, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском областном центре олимпийского резерва по прикладным видам спорта.

Параллельно со спартакиадой ДЮСШ состоятся республиканские соревнования по двоеборью среди юношей и девушек 2002—2004 годов рождения и спортсменов на лошадях 5-6 лет. На старт выйдут спортивные пары из Гомельского областного центра олимпийского резерва по прикладным видам спорта, Могилевского областного центра олимпийского резерва по конному спорту и современному пятиборью, Республиканского центра олимпийской подготовки конного спорта и коневодства, а также Минского областного центра олимпийского резерва по конному спорту.

В программе двух дней — манежная езда и преодоление препятствий высотой до 110 и 115 см.

Юные спортсмены поборются за кубок, дипломы и призы. Победителей и призеров в командном первенстве спартакиады определят по наименьшему количеству штрафных очков, набранных зачетными спортсменами команды. Награды будут разыгрываться и в личном зачете.

Как пояснили в центре олимпийского резерва, в первую очередь республиканская спартакиада является площадкой для развития и популяризации конного спорта и стимулирования роста достижений спортсменов. Вместе с тем такие старты очень важны для выявления и подготовки резерва для комплектования сборных команд областей.

Организатором выступает Министерство спорта и туризма Беларуси. Второй год площадкой для новых стартов становится Гомельский областной центр олимпийского резерва по прикладным видам спорта, который известен спортивными традициями и тренерской школой. Один из самых зрелищных видов спорта ведет отсчет с 1958 года, когда в Гомеле появилась первая конноспортивная школа.