Очереди на границе: более 400 грузовиков ожидают выезда из РБ





На границе Беларуси с Европейским союзом выезда из республики ожидают более 400 грузовых автомобилей.

Об этом сообщили в Государственном пограничном комитете Республики Беларусь.

По состоянию на 08:00 среды 17 октября, выезда из Беларуси ожидают свыше 400 грузовиков. Наибольшие очереди наблюдаются в пунктах пропуска «Григоровщина» и «Каменный Лог» - более 140 фур в каждом. В остальных пунктах ситуация следующая:

«Урбаны» (граница с Латвией) – более 90 грузовиков;

«Бенякони» (граница с Литвой) – более 70 машин;

«Привалка» (граница с Литвой) – более 40 фур.

Помимо этого в пункте пропуска «Бенякони» въезда в Беларусь ожидают свыше 40 грузовых автомобилей.

Белновости.

Фото: ГПК РБ