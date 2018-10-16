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Очереди на границе: более 400 грузовиков ожидают выезда из РБ
17.10.2018 — Разное | Свислочская газета
На границе Беларуси с Европейским союзом выезда из республики ожидают более 400 грузовых автомобилей.
Об этом сообщили в Государственном пограничном комитете Республики Беларусь.
По состоянию на 08:00 среды 17 октября, выезда из Беларуси ожидают свыше 400 грузовиков. Наибольшие очереди наблюдаются в пунктах пропуска «Григоровщина» и «Каменный Лог» - более 140 фур в каждом. В остальных пунктах ситуация следующая:
Помимо этого в пункте пропуска «Бенякони» въезда в Беларусь ожидают свыше 40 грузовых автомобилей.
Белновости.
Фото: ГПК РБ
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Об этом сообщили в Государственном пограничном комитете Республики Беларусь.
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