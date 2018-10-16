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Очереди на границе: более 400 грузовиков ожидают выезда из РБ

17.10.2018 — Разное | Свислочская газета  
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Очереди на границе: более 400 грузовиков ожидают выезда из РБ

На границе Беларуси с Европейским союзом выезда из республики ожидают более 400 грузовых автомобилей. 

Об этом сообщили в Государственном пограничном комитете Республики Беларусь.

По состоянию на 08:00 среды 17 октября, выезда из Беларуси ожидают свыше 400 грузовиков. Наибольшие очереди наблюдаются в пунктах пропуска «Григоровщина» и «Каменный Лог» - более 140 фур в каждом. В остальных пунктах ситуация следующая:

  • «Урбаны» (граница с Латвией) – более 90 грузовиков;
  • «Бенякони» (граница с Литвой) – более 70 машин;
  • «Привалка» (граница с Литвой) – более 40 фур.

Помимо этого в пункте пропуска «Бенякони» въезда в Беларусь ожидают свыше 40 грузовых автомобилей.

 

Белновости.

Фото: ГПК РБ

 
 
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Об этом сообщили в Государственном пограничном комитете Республики Беларусь.
 
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