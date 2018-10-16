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Пропавших рыбаков нашли в микроавтобусе на дне озера. Что произошло?

17.10.2018 10:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Мужчины уехали на рыбалку 6 октября и пропали. Сейчас следственно-оперативная группа осматривает место происшествия около озера в Сморгонском районе.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59799.php

Пропавших рыбаков нашли в микроавтобусе на дне озера. Что произошло?

Здесь из воды извлечен автомобиль с телами двух рыбаков, которые ранее считались пропавшими без вести. Об этом проинформировал Следственный комитет в своем Telegram-канале.

Нашли спустя неделю

В милицейской ориентировке, которую распространили 11 октября, сообщалось, что Юрий Микульский (1980 года рождения) и Александр Лохач (1973 года рождения) выехали на рыбалку в субботу, 6 октября. По словам родных, планировали ехать на озеро у деревни Белое. Передвигались на Volkswagen Transporter. Потом перестали выходить на связь.

В данный момент следователи и эксперты собирают сведения для установления обстоятельств гибели рыбаков.

В УВД Гродненской области дополнили, что в поисках, которые велись на протяжении недели, кроме милиционеров, участвовали спасатели, добровольцы, местные жители. Сегодня сотрудники спецподразделения «Алмаз» прочесывали озеро Белое и обнаружили на дне микроавтобус. Рыбаки находились внутри.

В милиции уточняют, что признаков насильственной смерти на телах не найдено. По предварительной версии, мужчины уснули в машине, а она съехала в озеро.

Снасти есть, машины и людей нет

Слухи о том, что произошло на берегу, ходят разные, но официального подтверждения они пока не находят. Под постами о розыске в локальных интернет-сообществах карты местности перемешаны с призывами обращаться к бабкам и экстрасенсам… У каждого из рыбаков при себе было по телефону с двумя SIM-картами, но ни один из четырех номеров не был в сети.

Известно, что после обращения родственников рыбаков милиционеры нашли на берегу снасти и надувную лодку. При этом микроавтобуса там не было. Дно рядом с этим местом исследовали водолазы, но ничего не нашли. Использовали квадрокоптер — тоже безрезультатно.

Что это за место?

Наш читатель Владимир рассказал, что он хорошо знал одного из погибших, был знаком и со вторым мужчиной. Узнав сегодня, что рыбаков нашли, сразу поехал на место… Рассказ Владимира дает некоторое представление об этом водоеме:

— Надо понимать, что это не природное озеро, а огромное водохранилище, бывший песчаный карьер силикатного завода. Там много лет работал земснаряд, намыты сотни тысяч тонн песка. С водохранилищем соединяется река Вилия… И рельеф соответствующий: берега крутые, глубина большая и начинается сразу у берега.

Юру я знал хорошо, дружил с ним. Он хороший семьянин был, трое детей. Профессия — печник, хобби — рыбалка… Насколько я знаю, последний раз он выходил на связь с женой в пять утра 7 октября. Когда связь прекратилась, тогда родные и забеспокоились. Начали распространять информацию в интернете, листовки расклеивали, добровольцы местность обыскивали.

Когда мы приехали, бус уже стоял на берегу, его осматривали. В том месте довольно высокий обрыв, метра 4 до воды. Близко нас, конечно, милиционер не пустил, сказал, что ждут родных на опознание.

А что касается слухов о конфликте с местными, думаю, это глупость. Там просто не с кем конфликтовать: деревенька рядом маленькая, молодежи почти нет…

 
 
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Мужчины уехали на рыбалку 6 октября и пропали. Сейчас следственно-оперативная группа осматривает место происшествия около озера в Сморгонском районе. Здесь из...
 
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