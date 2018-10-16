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В ГАИ рассказали обстоятельства ДТП с участием БМВ и столба. Там был ещё и Audi
17.10.2018 10:38 — Разное | Виртуальный Брест
г.Брест: в результате "ДРИФТА" водитель "БМВ"
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В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал. Автомобили получили механические повреждения.
В отношении водителя марки "БМВ" составлен административный материал по ч.5 ст.18.22 КоАП Республики Беларусь.
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г.Брест: в результате "ДРИФТА" водитель "БМВ" столкнулся с попутно движущимся автомобилем и осветительной опорой. 16 октября около 16:45 часов 31-летний житель...
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