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В ГАИ рассказали обстоятельства ДТП с участием БМВ и столба. Там был ещё и Audi

17.10.2018 10:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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г.Брест: в результате "ДРИФТА" водитель "БМВ"столкнулся с попутно движущимся автомобилем и осветительной опорой.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59798.php

В ГАИ рассказали обстоятельства ДТП с участием БМВ и столба. Там был ещё и Audi


16 октября около 16:45 часов 31-летний житель г.Бреста, управляя автомобилем марки "БМВ", двигаясь по ул.Московской, по направлению от Московского шоссе к просп.Республики, при осуществлении маневра поворота налево (на просп.Республики) не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего не справился с управлением автомобиля и, столкнувшись с попутно движущимся автомобилем марки "Ауди", совершил наезд на световую опору.

видео - Web-камера интернет-провайдера Элнет.

В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал. Автомобили получили механические повреждения.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59798.php

В ГАИ рассказали обстоятельства ДТП с участием БМВ и столба. Там был ещё и Audi

В отношении водителя марки "БМВ" составлен административный материал по ч.5 ст.18.22 КоАП Республики Беларусь.

 
Теги: Брест
 
 
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г.Брест: в результате "ДРИФТА" водитель "БМВ" столкнулся с попутно движущимся автомобилем и осветительной опорой. 16 октября около 16:45 часов 31-летний житель...
 
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