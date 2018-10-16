В ГАИ рассказали обстоятельства ДТП с участием БМВ и столба. Там был ещё и Audi

г.Брест: в результате "ДРИФТА" водитель "БМВ" столкнулся с попутно движущимся автомобилем и осветительной опорой .



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16 октября около 16:45 часов 31-летний житель г.Бреста, управляя автомобилем марки "БМВ", двигаясь по ул.Московской, по направлению от Московского шоссе к просп.Республики, при осуществлении маневра поворота налево (на просп.Республики) не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего не справился с управлением автомобиля и, столкнувшись с попутно движущимся автомобилем марки "Ауди", совершил наезд на световую опору.

видео - Web-камера интернет-провайдера Элнет .

В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал. Автомобили получили механические повреждения.



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В отношении водителя марки "БМВ" составлен административный материал по ч.5 ст.18.22 КоАП Республики Беларусь.