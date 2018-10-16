Благотворительное общественное объединение «Больничные клоуны Фанни ноуз» объявляет набор людей различных профессий в возрасте от 21 года для прохождения КУРСА БОЛЬНИЧНОГО КЛОУНА, который состоится в городе Бресте с 27 октября по 11 ноября. Курс Бесплатный!!! Количество участников ограничено - 10 человек.



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В рамках курса участники получат представление о больничной клоунаде и раскроют в себе новые стороны, станут больничным клоуном и присоединиться к команде Funny nose, которая уже 10 лет осуществляет свою деятельность в Гомеле, Минске. Бресте.

В программу курса входят теоретические занятия по психологии болеющего ребенка, истории клоунады и правилам работы в стационаре, практические занятия по актёрскому мастерству, темпортму, клоунаде, пантомиме, акробатике, жонглированию, музыкальной импровизации, фокусам и многое другое.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59797.php

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