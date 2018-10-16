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«Больничные клоуны Фанни ноуз» объявляет набор

17.10.2018 10:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Благотворительное общественное объединение «Больничные клоуны Фанни ноуз» объявляет набор людей различных профессий в возрасте от 21 года для прохождения КУРСА БОЛЬНИЧНОГО КЛОУНА, который состоится в городе Бресте с 27 октября по 11 ноября. Курс Бесплатный!!! Количество участников ограничено - 10 человек. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59797.php

«Больничные клоуны Фанни ноуз» объявляет набор


В рамках курса участники получат представление о больничной клоунаде и раскроют в себе новые стороны, станут больничным клоуном и присоединиться к команде Funny nose, которая уже 10 лет осуществляет свою деятельность в Гомеле, Минске. Бресте. 

В программу курса входят теоретические занятия по психологии болеющего ребенка, истории клоунады и правилам работы в стационаре, практические занятия по актёрскому мастерству, темпортму, клоунаде, пантомиме, акробатике, жонглированию, музыкальной импровизации, фокусам и многое другое. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59797.php

«Больничные клоуны Фанни ноуз» объявляет набор

Кроме того, обязательным этапом курса является посещение больницы в сопровождении опытных больничных клоунов. 

Для того, чтобы принять участие в курсе Вам необходимо заполнить анкету. https://docs.google.com/forms/d/1-d1f0DDUOIhTsZFnx0bo..

Более подробную информацию и предварительное расписание занятий можно получить на нашем сайте http://funnynose.by/hospital-clown-course и по тел./Viber +375-29-378-63-50

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Благотворительное общественное объединение «Больничные клоуны Фанни ноуз» объявляет набор людей различных профессий в возрасте от 21 года для прохождения КУРСА...
 
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