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«Больничные клоуны Фанни ноуз» объявляет набор
17.10.2018 10:38 — Разное | Виртуальный Брест
Благотворительное общественное объединение «Больничные клоуны Фанни ноуз» объявляет набор людей различных профессий в возрасте от 21 года для прохождения КУРСА БОЛЬНИЧНОГО КЛОУНА, который состоится в городе Бресте с 27 октября по 11 ноября. Курс Бесплатный!!! Количество участников ограничено - 10 человек.
В программу курса входят теоретические занятия по психологии болеющего ребенка, истории клоунады и правилам работы в стационаре, практические занятия по актёрскому мастерству, темпортму, клоунаде, пантомиме, акробатике, жонглированию, музыкальной импровизации, фокусам и многое другое.
Кроме того, обязательным этапом курса является посещение больницы в сопровождении опытных больничных клоунов.
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