Природный газ пришел в агрогородок Русиновичи Ляховичского района

В агрогородке Русиновичи Ляховичского района сегодня состоится торжественный пуск природного газа, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель генерального директора по строительству УП "Брестоблгаз" Юрий Мощук.



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Газификация населенного пункта осуществлялась по государственной программе "Комфортное жилье и благоприятная среда". Строительство велось с апреля по октябрь текущего года. Для того чтобы в дома сельчан пришло экологически чистое топливо, проложено 7 км подводящего газопровода. На эти цели из республиканского бюджета было выделено Br560 тыс.

"Дальнейшая газификации агрогородка будет осуществляться по указу №368, который предусматривает финансирование работ в соотношении 70х30, где большую часть затрат на себя берет государство, остальное оплачивает население. В Русиновичах проживают 520 человек, насчитывается 234 домохозяйства. По мере формирования потребительского кооператива от подводящего газопровода по населенному пункту будет строиться распределительная сеть. Со сжиженного на природный газ будут переведены потребители двух многоквартирных домов", - рассказал Юрий Мощук.

До конца года по этой же программе природный газ придет в деревню Велемичи Столинского и деревню Межлесье Лунинецкого районов. В сентябре началось строительство подводящего газопровода протяженностью 7,7 км к деревне Минковичи Каменецкого района. В целом на строительство сетей газоснабжения к агрогородкам и сельским населенным пунктам по программе "Комфортное жилье и благоприятная среда" Брестской области в этом году выделено из республиканского бюджета свыше Br1,4 млн.

Годовая программа по газификации региона предусматривает строительство инженерной инфраструктуры в кварталах застройки к вводному жилью. На эти цели из республиканского бюджета будет направлено Br2,1 млн.

В соответствии с государственной программой по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в Столинском районе планируется продолжить газификацию агрогородка Рубель, разрабатывается проектно-сметная документация по газификации деревни Лахва Лунинецкого района.

Всего с начала года в Брестской области построено 88 км газовых сетей.