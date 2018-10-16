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В Городке обнаружена бешеная лиса

17.10.2018 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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Зафиксирован лабораторно подтвержденный случай заболевания бешенством дикого животного — лисы — 12 октября. Накануне она была обнаружена на территории ЦРБ. Об этом сообщили в Городокском РЦГиЭ. Нетипичное поведение животного, которое должно сторониться людей, насторожило специалистов еще до проведения анализов.

В Городке обнаружена бешеная лиса

Подробнее читайте в №79  от  16.10.2018 г. Электронную версию газеты можно приобрести на сайте http://belkiosk.by/gv .

 
 
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Зафиксирован лабораторно подтвержденный случай заболевания бешенством дикого животного — лисы — 12 октября. Накануне она была обнаружена на территории...
 
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