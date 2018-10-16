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В Городокском ГДК состоялся концерт ко Дню матери

17.10.2018 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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В каждом учреждении культуры и образования поздравили самых дорогих и любимых мам на прошлой неделе. Центральное же мероприятие, праздничный концерт «Нашим мамам — с любовью» состоялся в Городокском ГДК при полном зале 12 октября. И зрители, и артисты обменивались самыми искренними эмоциями.

Перед началом мероприятия в фойе Дома культуры продолжалась профсоюзная акция «Поздравим маму вместе!», во время которой любой желающий мог подписать открытку в адрес мамы, а организаторы акции отправляли ее по почте адресату. Привлекала внимание фотовыставка, на которой были представлены снимки жительниц района — многодетных мам, награжденных орденом Матери, областной премией им. З.М. Туснолобовой-Марченко. Ее, как и выставку маминого рукоделия, представили работники центральной районной библиотеки. Дом ремесел и фольклора презентовал экспозицию работ, главное действующее лицо на которых — женщина-мать.

  От лица районных властей и общественных организаций района с Днём матери присутствовавших в зале мам и бабушек, а в их лице — всех жительниц района поздравил председатель Городокской районной организации Коммунистической партии Беларуси Максим Лыхолат. Он пожелал мамам всех поколений здоровья, долголетия, внимания детей, признательности окружающих. Творческие подарки любимым мамам преподносили преимущественно дети.

Светлана ЯКОВЛЕВА.

В Городокском ГДК состоялся концерт ко Дню матери
 

 
 
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В каждом учреждении культуры и образования поздравили самых дорогих и любимых мам на прошлой неделе. Центральное же мероприятие, праздничный концерт «Нашим...
 
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