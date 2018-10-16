В Быховском районе мужчина заплутал в лесу

Утром в субботу быховчанин отправился на тихую охоту. Место выбрал знакомое – лес вблизи родительского дома в деревне Хомичи. Да только заплутал.

Когда понял, что самостоятельно из леса выбраться не сможет, позвонил родственникам. Однако и родные помочь не смогли. На выручку пришли правоохранители, спасатели и местные лесники.

Поиски велись до темноты, однако не увенчались успехом. Мужчине пришлось заночевать в лесу.

С рассветом спасательная операция возобновилась. Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы неудачливый грибник не взял с собой мобильник.

Оставаясь на связи с сотрудниками милиции, он сообщал все возможные ориентиры. Один из них – памятник времен Великой Отечественной войны – и стал его спасением. По нему место нахождения «потеряшки» определил местный лесник. Нашелся измученный путник в Рогачевском районе.

Ядвига РОКА.