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Резкий поворот и… дом. ДТП в Быхове

17.10.2018 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Ровный забор из металлопрофиля, аккуратный полисадник, за ними – по-хозяйски обшитые стены жилища. Так еще до обеда субботы выглядел этот дом. В три часа дня порядок нарушил нетрезвый водитель.

Резкий поворот и… дом. ДТП в Быхове

 


Резкий поворот и… дом. ДТП в Быхове


Резкий поворот и… дом. ДТП в Быхове


Резкий поворот и… дом. ДТП в Быхове

25-летний водитель а/м «Ауди 100» на перекрестке улиц Калинина и Некрасова не справился с управлением и наехал на ограждение и частное домовладение.

Результат маневров нетрезвого шумахера – выбитое окно, напрочь снесенный полисадник, поломанный сайдинг на стене дома.

В отношении водителя составлено пять административных протоколов. Теперь он станет пешеходом на три года и заплатит штраф до 100 базовых величин.

Сотрудники Госавтоинспекции в очередной раз предостерегают водителей: следует правильно выбирать скорость движения, учитывая погодные условия. Рекомендуется включать ближний свет фар в связи с перепадами температуры и туманами.

В тему:

В тот же день в деревне Воронино был задержан житель города Береза, который управлял мотоблоком в состоянии алкогольного опьянения. К слову, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за вождение в пьяном виде.

Ядвига РОКА.

 
 
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Ровный забор из металлопрофиля, аккуратный полисадник, за ними – по-хозяйски обшитые стены жилища. Так еще до обеда субботы выглядел этот
 
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