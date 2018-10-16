﻿ Внешнее кольцо путепровода на МКАД в Лошице откроют для движения транспорта 20 октября. 21.by
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Внешнее кольцо путепровода на МКАД в Лошице откроют для движения транспорта 20 октября

17.10.2018 10:37 — Разное | Tut.by  
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Движение по внешней стороне путепровода на МКАД около Игуменского тракта планируют открыть 20 октября, сообщил агентству «Минск-Новости» директор ГП «Гордорстрой» Александр Ярошик.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

По его словам, работы там находятся на завершающей стадии. На путепроводе на внутренней части кольца работы продолжатся, по нему транспорт собираются пустить 5 ноября. Полностью же открыть транспортную развязку, как и анонсировалось, планируют к 7 ноября. Тогда движение откроется и под путепроводом — со стороны Игуменского тракта и улицы Бабушкина.

Напомним, путепровод на МКАД в районе Лошицы просел в начале августа. Причиной была названа треснувшая балка. Как утверждали специалисты, балка треснула из-за того, что не выдержала нагрузки от движения транспортных средств большой грузоподъемности.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Аналогичную конструкцию имеют еще 3 путепровода на кольцевой: над железнодорожными путями в районе филиала БГУ, рядом с просевшим и около улицы Скорины. Им также требуется ремонт, и дорожники планируют его выполнить.

Ориентировочно ремонт путепроводов на 2-м и 24-м км начнется в 2019 году. Сейчас ГП «Гордорстрой» ведет предпроектные проработки по этим объектам. Нет точной даты, когда работы будут завершены, так как пока неизвестно, что именно там потребуется делать: капремонт, реконструкцию или замену нескольких балок.

Что касается ремонта путепровода на 18-м км, то работы на нем будут делать уже после дополнительного обследования БелдорНИИ во втором квартале 2020 года.

В начале октября на этих путепроводах запретили движение большегрузов. Так, автомобилям тяжелее 10 т больше нельзя ездить по путепроводам на 2-м км МКАД (через железную дорогу, между улицами Скорины и Дачной) и на 18-м км (через железную дорогу между Лошицей и Курасовщиной), а также на внутренней стороне 24-го км (через железную дорогу, в районе улицы Наполеона Орды и улицы Ландера). По внешней стороне путепровода на 24-м км МКАД запрещено ездить машинам, которые весят более 5 т.

 
Теги: Минск
 
 
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На внутренней части кольцевой работы продолжатся, по нему транспорт собираются пустить 5 ноября.
 
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