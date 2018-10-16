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Внешнее кольцо путепровода на МКАД в Лошице откроют для движения транспорта 20 октября
Движение по внешней стороне путепровода на МКАД около Игуменского тракта планируют открыть 20 октября, сообщил агентству «
По его словам, работы там находятся на завершающей стадии. На путепроводе на внутренней части кольца работы продолжатся, по нему транспорт собираются пустить 5 ноября. Полностью же открыть транспортную развязку, как и анонсировалось, планируют к 7 ноября. Тогда движение откроется и под путепроводом — со стороны Игуменского тракта и улицы Бабушкина.
Напомним, путепровод на МКАД в районе Лошицы
Аналогичную конструкцию имеют еще 3 путепровода на кольцевой: над железнодорожными путями в районе филиала БГУ, рядом с просевшим и около улицы Скорины. Им также требуется ремонт, и дорожники планируют его выполнить.
Ориентировочно ремонт путепроводов на 2-м и 24-м км
Что касается ремонта путепровода на 18-м км, то работы на нем будут делать уже после дополнительного обследования БелдорНИИ во втором квартале 2020 года.
В начале октября на этих путепроводах запретили движение большегрузов. Так, автомобилям тяжелее 10 т больше нельзя ездить по путепроводам на 2-м км МКАД (через железную дорогу, между улицами Скорины и Дачной) и на 18-м км (через железную дорогу между Лошицей и Курасовщиной), а также на внутренней стороне 24-го км (через железную дорогу, в районе улицы Наполеона Орды и улицы Ландера). По внешней стороне путепровода на 24-м км МКАД запрещено ездить машинам, которые весят более 5 т.
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На внутренней части кольцевой работы продолжатся, по нему транспорт собираются пустить 5 ноября.
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