Блогеры забрались в секретный бункер в харьковском метро

В секретный бункер Д9, расположенный под харьковским метро, проникли украинские блогеры. Видео своего путешествия под землю они опубликовали на YouTube.

Видео: DIMA TOTAL / youtube.com

Описывая свои передвижения, парни сообщают, что прошли по тоннелю Д6 примерно 500 метров, дальше он переходит в тоннель Д9, где находится 3-этажный бункер, вокруг него есть дополнительные обходные пути.

В самом бункере много помещений, повсюду стоят тележки и останки строительной техники, видно, объект так и не был достроен. Все входы в обычное метро были забетонированы.