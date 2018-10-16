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Блогеры забрались в секретный бункер в харьковском метро
В секретный бункер Д9, расположенный под харьковским метро, проникли украинские блогеры.
Видео:
Описывая свои передвижения, парни сообщают, что прошли по тоннелю Д6 примерно 500 метров, дальше он переходит в тоннель Д9, где находится 3-этажный бункер, вокруг него есть дополнительные обходные пути.
В самом бункере много помещений, повсюду стоят тележки и останки строительной техники, видно, объект так и не был достроен. Все входы в обычное метро были забетонированы.
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В самом бункере много помещений, повсюду стоят тележки и останки строительной техники.
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