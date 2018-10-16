В Минском районе риелтор 10 лет работал от имени своей фирмы, но деньги оставлял себе

Жителя Минского района подозревают в незаконном предпринимательстве. По материалам дела, он 10 лет занимался сделками с недвижимостью, хотя не имел разрешения на это. Подробности сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Дело возбудили по материалам проверки, которую проводил ДФР Комитета госконтроля.

Оказалось, 59-летний подозреваемый официально состоял как агент по работе с недвижимостью в штате организации, имеющей лицензию на оказание риелторских услуг (купля-продажа загородных домов и участков).

«При работе с клиентами мужчина представлялся как сотрудник агентства, но фактически денежные средства за оказанные услуги оставлял себе», — объяснили в СК суть претензий.

Следователи считают, что мужчина работал без регистрации и лицензии от Министерства юстиции в течение 10 лет на территории Минска, Минского и Смолевичского районов.

По предварительной оценке, незаконный доход составил около 95 тысяч рублей.

Действия подозреваемого квалифицированы как незаконная предпринимательская деятельность, сопряженная с получением дохода в особо крупном размере. Согласно ч. 2 ст. 233 УК за это грозит до 5 лет ограничения или лишения свободы.