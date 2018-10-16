﻿ В Минском районе риелтор 10 лет работал от имени своей фирмы, но деньги оставлял себе. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минском районе риелтор 10 лет работал от имени своей фирмы, но деньги оставлял себе

17.10.2018 10:58 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Жителя Минского района подозревают в незаконном предпринимательстве. По материалам дела, он 10 лет занимался сделками с недвижимостью, хотя не имел разрешения на это. Подробности сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Дело возбудили по материалам проверки, которую проводил ДФР Комитета госконтроля.

Оказалось, 59-летний подозреваемый официально состоял как агент по работе с недвижимостью в штате организации, имеющей лицензию на оказание риелторских услуг (купля-продажа загородных домов и участков).

«При работе с клиентами мужчина представлялся как сотрудник агентства, но фактически денежные средства за оказанные услуги оставлял себе», — объяснили в СК суть претензий.

Следователи считают, что мужчина работал без регистрации и лицензии от Министерства юстиции в течение 10 лет на территории Минска, Минского и Смолевичского районов.

По предварительной оценке, незаконный доход составил около 95 тысяч рублей.

Действия подозреваемого квалифицированы как незаконная предпринимательская деятельность, сопряженная с получением дохода в особо крупном размере. Согласно ч. 2 ст. 233 УК за это грозит до 5 лет ограничения или лишения свободы.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 77
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мужчина представлялся как сотрудник агентства, но фактически деньги за оказанные услуги оставлял себе.
 
Новости дня
Новости разные
 
Очень тёмные силы. Избежит ли мир проблемы ЮАР с гастарбайтерами?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.10.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика